Kate Middleton hospitalisée : la princesse de Galles n'est pas atteinte d'un cancer

Alors que Kate Middleton a été opérée ce mardi à la London Clinic, des millions de personnes s’inquiètent de l’état de santé de la princesse de Galles.

Figure incontournable de la famille royale britannique, Kate Middleton, 42 ans, a été admise ce mardi à la London Clinic pour subir une opération chirurgicale abdominale «programmée». Et l’intervention s’est déroulée «avec succès», a rassuré le Palais de Kensington dans un communiqué.

Si la raison de son hospitalisation n’a pas été révélée, on sait que Kate Middleton ne souffre pas d’un cancer, contrairement à ce qu'affirment plusieurs rumeurs. Le Palais de Kensington a en effet confirmé cette information auprès de plusieurs médias britanniques, dont le Guardian, le Telegraph et ITV News.

«On nous informe que l'intervention chirurgicale subie par la princesse de Galles n'est pas liée à un cancer», a écrit sur X Chris Ship, correspondant d'ITV News et spécialiste de la famille royale.

We are being advised that the surgery the Princess of Wales has had is not related to cancer.

— Chris Ship (@chrisshipitv) January 17, 2024