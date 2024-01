Kim Kardashian : cabine de bronzage, cerveau moulé en 3D … La star dévoile son bureau de travail dans une vidéo TikTok

Reprenant les codes de la tendance «Of Course» sur TikTok, Kim Kardashian a dévoilé son gigantesque espace de travail dans une vidéo où l'on peut apercevoir une cabine de bronzage, ses couvertures de magazine au mur, ou encore un moulage de son cerveau en 3D.

Bien sûr qu’elle est richissime. Inspirée par une tendance appelée «Of Course» (Bien sûr en français) qui fait fureur sur TikTok depuis plusieurs semaines, et qui consiste à multiplier des affirmations sur un sujet précis, Kim Kardashian a révélé son incroyable espace de travail dans une vidéo de sa conception.

Elle y présente, à la manière d’une visite virtuelle, les éléments les plus marquants se trouvant dans son bureau – qui ressemble plus à un appartement 12 pièces – avec notamment une cabine de bronzage, un mur avec toutes les couvertures de magazine où elle apparaît, un écran géant où sont diffusés ses campagnes publicitaires, un salon de dressing avec un mannequin à ses mensurations, ou encore une réplique de son cerveau moulé en 3D et de son jet privé.

«Je suis Kim Kardashian… bien sûr que j’ai un mannequin avec mes mensurations dans mon salon de dressing», lance-t-elle. «Je suis Kim Kardashian… bien sûr que j’ai un showroom avec tous mes produits dans mon bureau», dit-elle encore. Un exposé qui n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés. «Je veux être Kim Kardashian quand je serai grande», écrit l’un d’eux. «Ma mâchoire est littéralement tombée à terre», lance un autre.