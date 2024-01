Penélope Cruz : cette raison pour laquelle l'actrice a peur de conduire

Dans une récente interview accordée au magazine «Elle», aux Etats-Unis, Penélope Cruz a confié avoir peur de conduire depuis qu’elle a vu sa sœur se faire renverser quand elle était enfant.

Si elle semble confiante en foulant les plateaux de cinéma, il n’en est pas de même quand elle se retrouve derrière le volant. En pleine promotion du biopic «Ferrari» de Michael Mann, Penélope Cruz a en effet révélé avoir peur de conduire dans un entretien accordé à «Elle», publié ce jeudi 18 janvier. Et cette angoisse fait suite à un événement survenu pendant son enfance.

#PenélopeCruz, the noted empath, devoted mother, and mesmerizing star of #Ferrari, is hard not to fall in love with. ELLE's February cover star opens up about playing complicated real-life figures and her maternal instinct. https://t.co/ySrYmFaUPP pic.twitter.com/jFHMPd7sY5

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) January 18, 2024