Prince Harry : décoré par John Travolta pour ses services dans l'armée de l'air, il évoque sa mère Lady Diana

Le prince Harry a évoqué la princesse Diana en acceptant vendredi soir une récompense à Los Angeles pour ses services dans l'armée britannique des mains de l’acteur John Travolta, qui se vante souvent d'avoir un jour dansé avec Lady Di.

Le prince Harry est monté sur scène ce vendredi soir lors de l'événement «Living Legends of Aviation» au Beverly Hills Hilton à Los Angeles, cérémonie annuelle qui honore les personnes ayant contribué à l'histoire de l'aviation, pour y recevoir une récompense pour son passage dans l'armée britannique en tant que copilote.

Le prince Harry a en effet passé dix ans dans l'armée britannique, accédant au grade de capitaine. C’est l’acteur John Travolta qui a remis la médaille au mari de Meghan Markle.



Au cours de son discours d'acceptation, Harry a rappelé la rencontre de John Travolta et de sa mère Diana en 1985, lors d'un dîner à la Maison-Blanche en présence du président de l'époque, Ronald Reagan.

Well yes. John Travolta did dance with Princess Diana in 1985. pic.twitter.com/eNsH2fJFEd — JUMBLE BAG (@JumbleBag) January 20, 2024

Le Duc de Sussex a déclaré : «Je n’avais qu’un an quand tu as dansé avec ma maman. Comme tu l'as dit à tout le monde ce soir et continue de le raconter probablement à toutes les autres soirées, mais maintenant regarde-nous», a-t-il plaisanté avec l’acteur de «La fièvre du samedi soir». Ce à quoi John Travolta a répondu : «Maintenant, je vous revois dans de nouvelles circonstances, sur une nouvelle scène.»

«La seule chose qui reste à faire est... de ne pas danser ensemble mais de voler ensemble», a ensuite dit Harry, suggérant que lui et John Travolta, de longue date passionné d’aviation et lui-même pilote et grand collectionneur d’aéronefs, allaient bientôt prendre les airs ensemble.