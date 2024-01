Taylor Swift : un individu arrêté en train de tenter de s’introduire dans son domicile new-yorkais

Un harceleur présumé a été arrêté samedi matin alors qu'il tentait de s'introduire par effraction dans l'appartement new-yorkais de Taylor Swift dans le quartier de Tribeca à Manhattan.

Un porte-parole du département de police de New York a déclaré à Page Six que les agents avaient reçu un appel concernant une «personne erratique» sur Franklin Street. «À leur arrivée, [les agents] ont été informés que l'individu avait tenté d'ouvrir la porte d'un bâtiment sur place». Bien que la police n'ait pas confirmé que l'homme – dont l'identité n'a pas encore été dévoilée – tentait de pénétrer dans la résidence de Taylor Swift, une source distincte confirme avoir vu le suspect tenter d'entrer chez elle.

Taylor Swift’s alleged stalker arrested after trying to get into her building in NYC https://t.co/DEd9ED1W1e pic.twitter.com/dAtjPTmo78 — Page Six (@PageSix) January 20, 2024

«Je l'ai vu pour la première fois vers 13h – il s'est approché de la porte de Taylor», on rapporté à Page Six des «témoins oculaires». «Je ne sais pas s'il a frappé ou sonné à la porte.» La source souligne également qu’elle a vu l’individu parcourir le quartier – en particulier autour de l’endroit où vit Taylor Swift – «pendant quelques semaines». Une deuxième source, qui «habite à proximité», raconte à Page Six que l’homme a été vu «caché ici depuis un mois», qu’il «dort sur le perron, fume constamment, crie et met généralement tout le monde mal à l'aise».

«Quand il est arrivé avant Noël, mon mari a demandé ce qu'il faisait ici et il a répondu : 'Je veux voir Taylor', affirme le voisin. «Il avait même des fleurs à un moment donné.» Un autre résident raconte qu'ils ont appelé la police «à plusieurs reprises», mais que les policiers n'ont rien fait jusqu'à ce que l'homme tente réellement d'entrer dans le bâtiment».

Taylor Swift a été vue pour la dernière fois à New York jeudi pour une séance d'enregistrement aux Electric Lady Studios. Il semble que la star de la pop se trouvait toujours à New York lorsque le harceleur présumé aurait tenté son effraction, mais heureusement plus de peur que de mal.

A noter que TMZ et le Daily Mail précisent que l'homme a pour l’heure été placé en détention en vertu d'un mandat d'arrêt actif pour ne pas avoir répondu à une convocation de 2017.