Anthony Delon rend un vibrant hommage à sa mère Nathalie, décédée il y a trois ans

Sur son compte Instagram, Anthony Delon, le fils aîné d’Alain Delon, a rendu un bel hommage à sa maman Nathalie, décédée d'un cancer il y a trois ans.

Ce dimanche, Anthony Delon s’est exprimé sur son compte Instagram. Mais cette fois, il n’était pas question de la santé de son père Alain Delon ou de la bataille judiciaire qui l'oppose à sa sœur Anouchka.

Il a pris la plume pour célébrer le troisième anniversaire de la disparition de sa maman, la comédienne Nathalie Delon, qui s’est éteinte en 2021 des suites d’un cancer du pancréas, à l’âge de 79 ans.

«3 ans déjà... 21/01/2021. Tu es partie entourée de ta famille et de tes amis. Dans la tendresse, la joie, l’attention et le respect. Des valeurs que tu as su transmettre tout au long de ta vie», a écrit l'acteur de 59 ans.

«Miss you more then ever»

«Miss you more then ever» («Tu me manques plus que jamais»), a conclu le fils aîné d’Alain Delon. Pour accompagner ce tendre et joli message, il a posté deux clichés inédits ainsi qu’une vidéo dans laquelle il plaisante avec sa tante et sa mère, dont il était très proche.

De son vrai nom Francine Canovas, Nathalie Delon, d'origine espagnole, avait épousé Alain Delon en août 1964. Après des années de passion entre la France et les Etats-Unis, et la naissance d'Anthony, la comédienne avait divorcé d'Alain Delon en février 1969.

Au cinéma, elle lui avait donné la réplique dans le film «Le Samouraï», de Jean-Pierre Melville. Après quoi, elle avait joué dans une trentaine de films, dont «L'armée des ombres» (1969), «Le moine» d’Adonis Kyrou (1973), «Docteur Justice» de Christian-Jaque (1975), «Une Anglaise romantique» (1975) ou encore «Une femme fidèle» de Roger Vadim (1976).