Fashion Week de Paris : Zayn Malik, ancien chanteur des One Direction, se fait rouler dessus après un défilé

Zayn Malik, ancien chanteur des One Direction, a vécu une petite mésaventure après avoir assisté à l’un des défilés de la Fashion Week de Paris.

Plus de peur que de mal. Alors que la Fashion Week de Paris bat son plein, le chanteur britannique Zayn Malik était de passage dans la capitale pour assister au défilé de la maison Kenzo.

Mais à la fin du show, l’ancien membre des One Direction, qui se fait rare en public depuis sa rupture avec le mannequin Gigi Hadid, a été pris dans un mouvement de foule. Bloqué sur la route par des photographes et des fans, il s’est fait rouler sur le pied par une voiture.

Zayn Malik confirms his foot is fine after it was ran over by a car at Kenzo fashion show in Paris:





“My foot is fine !! Thanks to my incredibly well made shoes” pic.twitter.com/CQzMP3lder

— Pop Base (@PopBase) January 20, 2024