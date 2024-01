Inès Reg : l’humoriste annonce son divorce avec Kévin Debonne

Inès Reg a annoncé son divorce avec Kévin Debonne. «On s'est aimés. On ne regrette rien», a écrit l’humoriste ce dimanche sur son compte Instagram.

Mariés depuis près de six ans, Inès Reg et son mari Kévin Debonne sont sur le point de divorcer. L’humoriste a pris la parole ce dimanche sur Instagram pour annoncer leur séparation. «Toi et moi, a-t-elle écrit en story, on a donné une nouvelle définition au mot divorce».

«C'est s'aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s'est aimés. On ne regrette rien. C'est un magique souvenir», a poursuivi la comédienne de 31 ans, qui participera à la prochaine saison de «Danse avec les stars».

«On finit de la plus belle des manières»

«On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu'on a été, à l'endroit où l'on s'est dit oui», a conclu Inès Reg, avant de poster une vidéo, filmée à Biarritz, où on peut les voir tous les deux se taper dans la main, puis se faire un ultime câlin.

En 2019, Inès Reg et Kévin Debonne avaient fait le buzz avec une vidéo devenue virale dans laquelle la jeune femme lui demande «de mettre des paillettes» dans sa vie et «des moulures au plafond», affirmant que «les calculs ne sont pas bons». Depuis, la séquence a cumulé plus de 5 millions de vues.

Le couple, qui s'était rencontré sur scène lors d'une soirée consacrée aux jeunes talents de l'humour, avait partagé plusieurs projets. Kévin Debonne, ancien cuisinier, avait notamment co-écrit certains sketchs d'Inès Reg et lui avait donné la réplique dans la comédie «Je te veux moi non plus», qui met en scène leur histoire d'amour.