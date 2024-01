Emmy Awards : l'incroyable somme d'argent rapportée par Jenna Ortega à une célèbre maison de couture

Selon un rapport publié par le site américain The Hollywood Reporter et la société Launchmetrics, la robe portée par Jenna Ortega sur le tapis rouge des Emmy Awards aurait rapporté 5,6 millions de dollars en termes d’impact médiatique, à la maison de couture Dior.

Un bon investissement. Le partenariat entre le site américain The Hollywood Reporter et la société spécialisée dans le marketing Launchmetrics leur a permis de bâtir un outil usant d’un algorithme, d’un logiciel piloté par une intelligence artificielle, et des analyses de données, capable de mesurer la «valeur de l’impact médiatique» (MIV, pour «media-impact value») des personnalités habillées par les grandes maisons de couture, en assignant une valeur monétaire à l’exposition de leur marque en ligne, dans la presse internationale, et sur les réseaux sociaux.

Aussi, lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, c’est la comédienne Jenna Ortega qui a dominé le classement avec une valeur estimée à 5,6 millions de dollars (5,14 millions d’euros) pour son passage sur le tapis rouge, habillée dans une robe conçue par Dior.

Jenna Ortega wearing Dior at the 75th Emmy Awards pic.twitter.com/BSQzLWDAcT — DIDU (@muglare) January 16, 2024

La star de la série «The Bear», Ayo Edebiri, arrive en deuxième position chez les femmes avec 3,3 millions de dollars rapportés pour Louis Vuitton (propriété du groupe LVMH, comme Dior). Jessica Chastain termine sur la troisième marche du podium avec 2,7 millions de dollars d'impact médiatique pour la marque Gucci.

Chez les hommes, c’est Pedro Pascal qui arrive en tête du classement avec 1,2 millions de dollars rapportés pour Valentino. Jeremy Allen White, star de la série «The Bear» et actuellement au générique du film «The Iron Claw», arrive en deuxième position avec 998.000 dollars générés pour Armani. L’acteur Tyler James Williams, de la série «Abbott Elementary», termine troisième avec 596.000 dollars pour Dolce & Gabana (il est également 4e avec 350.000 dollars pour Cartier).