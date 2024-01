Shannen Doherty révèle comment son «horrible mariage» a provoqué son licenciement de la série «Beverly Hills»

Dans un nouvel épisode de son podcast, Shannen Doherty s’est entretenu avec Jason Priestley à propos de son licenciement de la série «Beverly Hills» en 1994, à l’issue de la saison 4. Et désigne son «horrible mariage» comme étant à l’origine de ses problèmes.

Une période difficile. Shannen Doherty a profité de la présence de Jason Priestley au micro de son podcast «Let’s be clear with Shannen Doherty» pour évoquer son licenciement de «Beverly Hills, 90210» en 1994, et les circonstances particulières qui ont mené à son départ à l’issue de la saison 4. Remerciée par la production en raison de son manque de professionnalisme, la comédienne explique que son mariage avec Ashley Hamilton en 1993, qui aura duré un an, et l’addiction aux drogues de celui-ci, ont largement contribué à ses difficultés sur le tournage de la série.

«Au moment de ma dernière saison, j’étais dans cet horrible mariage, où il se passait des choses qui m’empêchaient d’être à l’heure au travail de manière régulière. Je sais que cela est devenu un très gros problème pour vous, ce qui est normal, car si tout le monde est à l’heure et qu’il manque une seule personne, ça craint», explique-t-elle, précisant au passage comprendre le ressentiment des autres acteurs à son égard, en raison des journées à rallonge que ses retards incessants leur imposaient.

Shannen Doherty, âgée de 23 ans à l’époque, aurait aimé que la production la mette en garde avant de décider de la licencier. «J’aurais aimé être convoqué et qu’on me dise : ‘Écoute, la finalité de ton comportement va mener à ton licenciement, et aucun d’entre nous ne souhaitent continuer de cette manière, et nous comprenons que tu rencontres des problèmes dans ta vie personnelle, mais cela ne peut pas influencer ton travail. Tu dois régler tes problèmes’», a-t-elle expliqué, avant de reconnaître son erreur de ne pas s’être confiée à propos de ses difficultés.

Des problèmes personnels

À l’époque, Shannen Doherty devait s’occuper de son père gravement malade, et gérer son mari qu’elle avait peur de laisser seul en raison de son addiction aux drogues. Jason Priestley a reconnu qu’il avait été «très difficile» pour eux de comprendre et d’accepter le comportement de la comédienne en ignorant tout des épreuves qu’elle traversait. «J’aurais aimé savoir ce qui se passait dans ta vie personnelle à cette époque, parce que cela m’aurait permis de gérer cela avec plus de compassion et plus d’empathie», explique l’acteur, qui jouait son frère dans la série.

Shannen Doherty a précisé n’en vouloir à aucun des autres acteurs de la série qui ignoraient tout de ses problèmes. «Je m’en veux à moi-même en revanche, car j’aurais dû mieux gérer ma vie personnelle, j’aurais dû quitter cette relation plus tôt, et je n’aurais pas dû sortir autant. J’ai été définitivement happée par toute l’attention autour de moi, je pouvais aller en boîte de nuit sans que mon âge soit une question. J’ai trouvé tout ça très attirant et séduisant. Et je suis tombée dans le piège, avec mes problèmes personnels par-dessus ça, j’aurais aimé être plus transparente», conclu-t-elle.