Sofia Vergara révèle la véritable raison de son divorce

Dans un entretien accordé au site espagnol El Pais, Sofia Vergara a confirmé que le désir d’enfant de Joe Manganiello a été à l'origine du divorce du couple. Celle qui a déjà un fils âgé de 32 ans né d’une précédente union ne voulait pas être «une vieille maman».

Une question de priorité. En juillet dernier, Sofia Vergara et Joe Manganiello annonçaient leur divorce après sept ans de mariage via un communiqué. Interrogée par le site espagnol El Pais, Sofia Vergara a révélé que le désir d’enfant de son ex-mari était à l’origine de leur séparation. «Mon mariage s’est brisé parce que mon époux était plus jeune ; il voulait avoir des enfants, et je ne veux pas être une vieille maman», a expliqué la comédienne de 51 ans.

L’ancienne star de la série «Modern Family» précise respecter «ceux qui souhaitent avoir des enfants plus tard dans leur vie», mais que ce choix n’était plus le sien. «J’ai eu un fils à l’âge de 19 ans, qui a 32 ans aujourd’hui, et je suis prête à devenir grand-mère, pas maman», a-t-elle déclaré à propos de Manolo Gonzales Vergara, l’enfant qu’elle a eu avec son premier mari, Joe Gonzales. «Je suis bientôt ménopausée, c’est l’évolution naturelle des choses. Quand mon fils deviendra père, qu’il me laisse le bébé quelque temps, et après je le lui redonne et je poursuis ma vie, c’est ce que je dois faire», a-t-elle poursuivi.

Sofia Vergara s’est dit ouverte à un nouvel amour, mais cette fois avec un homme ayant déjà eu des enfants. La comédienne a été aperçue proche d’un chirurgien orthopédique, Justin Saliman, en octobre dernier. Joe Manganiello a officialisé son couple avec sa nouvelle compagne, la comédienne de 33 ans Caitlin O’Connor, en décembre dernier, sur le tapis rouge d’une soirée de bienfaisance à New York.