«Je veux mourir, la vie est finie» : les mots d'Alain Delon à un médecin

Alain Delon a confié son désir de mourir à un médecin, d’après le rapport établi par les gendarmes dans le cadre de l’enquête lancée suite à la plainte de ses enfants à l’encontre d’Hiromi Rollin. «Je veux mourir, la vie est finie», aurait déclaré l'acteur auprès d’un médecin généraliste.

L’envie d’en finir. Alors qu’Anthony et Alain-Fabien Delon accusent leur sœur Anouchka de leur avoir caché les résultats de tests cognitifs alarmants quant à la lucidité déclinante de leur père Alain Delon, ce mardi 23 janvier Le Parisien révèle le contenu des investigations des gendarmes dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte déposée par les enfants de l'acteur contre Hiromi Rollin, plainte qui a été classée sans suite.

D’après les informations de nos confrères, lors de l’audition menée dans sa propriété de Douchy en juillet dernier, l’élocution d'Alain Delon était «très mauvaise», et il «n’a pas été en mesure de se lever seul de sa chaise».

En plus d'un épuisement physique de l’acteur âgé de 88 ans, dont la santé est déclinante depuis un AVC en 2019, le rapport ferait état d'une profonde lassitude. Le médecin généraliste qui a ausculté la star le 20 juillet dernier aurait ainsi noté que «son moral était faible». L’acteur lui aurait confié «vouloir mourir, et que la vie est finie».

«Le dialogue est difficile et les réponses peu expressives, parfois en hochant la tête ou en levant le pouce de la main droite pour acquiescer», signes évocateurs pour le praticien d’«un état d’épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur».

Doigt d'honneur

Lors de l’audition Alain Delon se serait «assoupi à de nombreuses reprises». «Il n’a pas été en mesure de faire des phrases construites (...) Il n’a pas été en mesure de se lever seul de sa chaise et il se déplace très lentement et difficilement avec deux béquilles», auraient noté les enquêteurs. L’acteur aurait par ailleurs mimé le «geste d’un doigt d’honneur» lorsqu’il a été évoqué le comportement d’Hiromi Rollin.

Alain Delon aurait affirmé être au courant de la plainte contre Hiromi Rollin, se disant «heureux d’avoir des enfants».

Il aurait aussi tenté d’expliquer les faits de harcèlement dont ces derniers accusaient Hiromi Rollin : «Dans sa façon d’être au quotidien, par le langage. On comprend avec le temps. Au début, on a une relation personnelle et professionnelle et après on s’aperçoit que tout est calculé et voulu. (...) Je suis Alain Delon, vous comprenez.» Il aurait aussi déclaré avoir été physiquement maltraité, «en réponse à (ses) frappes, physiques. Quand elle m’énervait».