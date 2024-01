Claudia Schiffer : son chat fait sensation à l'avant-première du film «Argylle»

Mercredi soir, Claudia Schiffer a foulé le tapis rouge lors de l’avant-première mondiale du film «Argylle», à Londres. Mais les photographes et les fans n’ont eu d’yeux que pour son chat, qu’elle portait dans un sac à dos.

Il y avait du beau monde mercredi soir à Londres pour l’avant-première mondiale du film «Argylle», attendu sur les écrans le 31 janvier prochain. Parmi les stars présentes à l’événement qui se tenait à l’Odeon Luxe Leicester Square, se trouvaient Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Henry Cavill, ou encore le mannequin Claudia Schiffer, qui est apparue tout sourire sur le tapis rouge. Le top model de 53 ans était présent pour soutenir son mari, le réalisateur Matthew Vaughn, auteur de ce long-métrage.

© HOLLIE ADAMS/REUTERS

Mais ce n’est pas sa présence qui a été au centre de toutes les attentions, mais celle de son chat qu’elle portait dans un sac à dos à carreaux jaune et marron. On pouvait apercevoir la tête poilue de ce dernier à travers un hublot. Et on ne peut pas dire qu'il semblait très heureux d'être là.

Il faut savoir que ce chat, qui appartient à Claudia Schiffer et au cinéaste, est l’une des vedettes de la comédie d’espionnage «Argylle». Il apparaît en effet dans la bande-annonce et dans plusieurs scènes du film.

Surnommé Chip, cet animal de compagnie possède même son propre compte Instagram comme les plus grandes stars hollywoodiennes, lequel est suivi par plus de 14.000 followers.