Harrison Ford : sa femme Calista Flockhart dévoile son film préféré de l'acteur

Invitée de l’émission «Live with Kelly and Mark», Calista Flockhart s’est confiée sur sa relation avec son époux, Harrison Ford, récompensé lors des Critics Choice Awards. Elle en a profité pour dévoiler son film préféré de l’acteur de 81 ans.

Une relation qui dure. En couple avec Harrison Ford depuis 2002, Calista Flockhart a appris à apprivoiser l’acteur de 81 ans au fil des années. «J’ai un truc. Il a peur de moi», a-t-elle confié dans l’émission «Live with Kelly and Mark», sous les rires des spectateurs. Elle a tenu à rendre hommage à son partenaire dans la vie, qui a reçu une récompense pour l’ensemble de sa carrière lors de la dernière édition des Critics Choice Awards. «C’est une chose pleine d’émotion. L’ensemble de son œuvre est tellement incroyable, et c’est tellement mérité. Donc oui, je suis très fière de lui», a-t-elle indiqué.

Interrogé sur le film de l’acteur qu’elle préférait, Calista Flockhart n’a pas hésité longtemps avant de citer «The Mosquito Coast», film réalisé en 1986 qui fut un échec commercial à sa sortie, avant d’être réhabilité des années plus tard par la critique (une adaptation en série disponible sur Apple TV+ avec Justin Theroux dans le rôle principal a vu le jour). «Il y a en plusieurs, mais je citerais sans hésiter ‘The Mosquito Coast’», lance-t-elle. «J’adore ‘Working Girl’ parce que ce film est très drôle, et Harrison est très drôle. Il peut l’être de manière surprenante parfois», ajoute-t-elle, amusée.

Dans «The Mosquito Coast», Harrison Ford incarne le rôle d’Allie Fox, un inventeur de génie qui décide de tout plaquer pour emmener sa famille au fin fond de la jungle, en Amérique centrale, où il entend échapper au monde consumériste pour y bâtir la société utopique dont il a toujours rêvé. Mais l’aventure tourne au cauchemar quand Allie refuse de reconnaître son échec, et se transforme en despote pour sa famille, et ceux qui les entourent.