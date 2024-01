Kevin Costner : la réaction de l'acteur en découvrant que son ex-femme est en couple avec son ancien voisin

Interrogé par un paparazzi à propos de la relation entre son ex-épouse, Christine Baumgartner, avec le financier Josh Connor, qui était leur voisin quand ils habitaient dans leur villa de Santa Barbara, Kevin Costner a préféré éluder la question.

Ce ne sont plus ses affaires. Kevin Costner a été pris à partie par un paparazzi à l’aéroport de Los Angeles, lui demandant de réagir à la relation entretenue par son ex-femme, Christine Baumgartner, avec le financier Josh Connor, qui vivait dans la maison juste à côté de leur villa à Santa Barbara, révèle le site américain Entertainment Tonight. La star de «Yellowstone» s’est contenté de répondre qu’il n’avait actuellement pas «de voisin», éludant ainsi la question avec un sourire aux lèvres.

Le comédien de 69 ans et Christine Baumgartner ont réglé leur divorce en septembre dernier, après des mois à se déchirer à propos de la pension alimentaire et de la garde de leurs enfants. Lors des auditions, Christine Baumgartner avait nié être engagée dans une relation romantique avec Josh Connor, alors qu'ils avaient été aperçus en vacances ensemble à Hawaii. Un rapprochement dont se doutait Kevin Costner à l’époque, précise le site US Weekly. «Kevin avait de fortes suspicions que quelque chose se tramait entre elle et Josh», indique une source.

Un attrait commun pour l'océan et la plage

Selon une autre source citée il y a quelques jours par People Magazine, Josh Connor, qui a divorcé quelques mois seulement avant que Christine Baumgartner n’entame officiellement sa propre procédure de séparation, n’était qu’un ami ayant vécu une épreuve similaire.

«Christine aimait être en sa compagnie. C’est un père divorcé et il comprend très bien ce qu’elle vit», peut-on lire. Le couple se serait rapproché autour de leur goût commun pour l’océan et la plage. «Cela rend Christine heureuse», poursuit cette source.

De son côté, Kevin Costner s’est rapproché de la chanteuse Jewel, avec laquelle il file le parfait amour depuis quelques mois. «Christine estime que Kevin n’a aucune raison de se plaindre. Josh a été son pilier pendant toute la procédure de divorce. Si Kevin a un problème avec cela, tant pis pour lui», conclut-elle.