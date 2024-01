69 ans de Nicolas Sarkozy : Carla Bruni célèbre l’anniversaire de son époux dans une tendre publication

Nicolas Sarkozy fêtait ses 69 ans ce dimanche 28 janvier. À cette occasion, son épouse Carla Bruni lui a fait une belle déclaration d’amour, accompagnée de plusieurs clichés souvenirs.

Pour l’anniversaire de Nicolas Sarkozy, qui a soufflé sa 69e bougie ce dimanche 28 janvier, son épouse Carla Bruni a dévoilé sur son compte Instagram de tendres clichés sur lesquels le couple apparaît tout sourire et très complice.

«Joyeux anniversaire mon amour. Tanti auguri amore mio … Happy birthday my love», a écrit en légende l’interprète de «Quelqu’un m’a dit», qui fait régulièrement de belles déclarations d'amour à son amoureux sur les réseaux sociaux.

«Time is on your side» («Le temps joue en ta faveur» en français), a ajouté la maman de 56 ans.

Pour mémoire, Carla Bruni a épousé l’ancien président de la République à l’Élysée en février 2008, dans la plus stricte intimité.

Parents d’une petite fille prénommée Giulia, l'ex top-model et Nicolas Sarkozy se sont rencontrés pour la première fois lors d’un dîner organisé par le publicitaire Jacques Séguéla.

Lors de cette soirée, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, aurait déclaré à Carla Bruni : «Nous faisons le même métier : séduire avec les mots. Toi en chansons, moi en discours», avait-on appris dans un reportage dévoilé dans l’émission «13h15, le dimanche».