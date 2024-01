«Ce n'était pas le moment idéal» : Florence Pugh raconte l'incident technique pendant la scène de sexe d'«Oppenheimer» avec Cillian Murphy

Lors d'un récent échange autour du film «Oppenheimer», l’actrice Florence Pugh a révélé que des difficultés techniques étaient survenues lors d'une scène de sexe entre elle et Cilian Murphy.

«Coïtus interruptus». Une caméra a joué des siennes au pire des moments, a récemment raconté Florence Pugh lors d'une rencontre organisée par Universal à propos du tournage du film «Oppenheimer» de Christopher Nolan.

«Au milieu de notre scène de sexe, la caméra s'est cassée. Personne ne le sait, mais c’est le cas», a déclaré l'actrice qui partageait alors ce moment très délicat avec l'acteur Ciliam Murphy. «Notre caméra s'est cassée alors que nous étions tous les deux nus… Ce n'était pas le moment idéal», a-t-elle confié, tentant de bien faire comprendre à l'audience combien cela avait été gênant.

Florence Pugh a en effet ajouté qu'il n'y avait alors pas beaucoup de caméras disponibles, donc qu'il n’y avait, sur le moment, pas eu d’autres options que de faire intervenir quelqu'un pour réparer la caméra. «Cillian et moi sommes ensemble dans cette pièce. C'est un décor fermé, donc nous tenons tous les deux notre corps comme ça», a-t-elle expliqué en enroulant ses bras autour d'elle. Une personne est alors entrée dans la pièce.

Problème technique

Pour se donner une contenance, l’actrice – toujours nue pendant l’intervention – a expliqué non sans humour, s’être alors concentrée de toutes ses forces sur la résolution du problème technique. «Je me dis : 'Eh bien, c'est le moment pour moi d'apprendre'. ‘Alors, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec cette caméra ?’», se souvient-elle d’avoir demandé au technicien. «Je me suis dit : ‘Qu'est-ce qui se passe avec l’obturateur ici, mon pote ?’».

Pas de quoi cependant entamé la joie extrême de l’actrice de travailler sur le film. «C'était tout simplement fou que chaque personne sur ce plateau soit si compétente et si prête à faire ce genre de film, qu'il n'y ait pas de moment d'ennui. Tout cela était incroyable. C’était comme si nous avions de la chance d’être là à chaque seconde de la journée», a-t-elle précisé.