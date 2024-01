Donald Trump : Snoop Dogg affirme n'avoir «que de l'amour et du respect» pour l'ancien président américain

Snoop Dogg a confié au site britannique The Times tout le bien qu’il pensait de Donald Trump, l’ancien chef d'Etat américain actuellement en course pour représenter le Parti républicain à l’élection présidentielle. Un changement de ton aussi radical que surprenant de la part du rappeur.

La surprise est de taille. C’est dans une interview accordée samedi dernier au site britannique The Times que Snoop Dogg a tenu à clamer haut et fort tout le bien qu’il pensait de Donald Trump, l’ancien chef d'Etat américain actuellement en course pour obtenir l’investiture au sein du Parti républicain pour la prochaine élection présidentielle américaine. «Donald Trump ? Il ne m’a jamais rien fait de mal. Il n’a fait que des choses positives à mon encontre», a-t-il indiqué. «Je n’ai rien d’autre que de l’amour et du respect pour lui», a-t-il ajouté.

Des déclarations qui n’ont pas manqué de surprendre quand on se souvient que le rappeur avait ouvertement critiqué Donald Trump en 2017 dans sa chanson «Lavender». Trois ans plus tard, il l’avait traité «de p… de mec bizarre». «Si vous avez voté pour lui, je n’ai aucun problème avec ça, mais si vous le soutenez encore, allez-vous faire f…», avait-il lancé à ses abonnés. De son côté, Donald Trump s’était montré très critique envers le clip de «Lavender» dans lequel le rappeur prétend l’assassiner (voir à 03'04).

De l'excellent travail

Comment expliquer dès lors un tel revirement de la part de Snoop Dogg ? Le rappeur explique que la décision de Donald Trump d’accorder son pardon à Michael «Harry-O» Harris (et 73 autres), co-fondateur du label Death Row Records (dont Snoop Dogg est le propriétaire aujourd’hui), l'a poussé à changer d’avis. Emprisonné en 1988 pour tentative de meurtre et trafic de drogues (l’accusation de meurtre sera finalement abandonnée), l'homme avait été condamné à une peine de 30 ans de prison.

En 2021, un article du site américain The New York Post s’était fait l’écho des compliments de Snoop Dogg à l’égard de la décision prise par Donald Trump et son administration. «C’est de l’excellent travail de la part du président Donald Trump et de son équipe avant de partir. Ils ont fait de l’excellent travail pendant qu’ils étaient aux commandes, et ils ont fait de l’excellent travail au moment de partir. Dîtes leur que j’aime beaucoup ce qu’ils ont fait», avait-il déclaré par téléphone.