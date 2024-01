Kate Middleton quitte l'hôpital après son opération abdominale : «Elle fait de bons progrès»

Kate Middleton est sortie de l'hôpital, ce lundi, après une opération chirurgicale programmée. La convalescence de la princesse de Galles devrait durer au moins jusqu'à Pâques.

Hospitalisée depuis treize jours pour une mystérieuse intervention chirurgicale abdominale, Kate Middleton a été autorisée à regagner son domicile, a indiqué le palais de Kensington dans un communiqué publié ce lundi 29 janvier sur les réseaux sociaux.

La princesse de Galles, 42 ans, va désormais poursuivre sa convalescence chez elle, à Windsor, où elle vit avec son mari, le prince William, et leurs trois enfants. «La princesse de Galles est rentrée chez elle à Windsor pour poursuivre sa convalescence après une opération chirurgicale. Elle fait de bons progrès», a déclaré le palais de Kensington.

«Le prince et la princesse souhaitent adresser un immense merci à toute l'équipe de la London Clinic, en particulier au personnel infirmier dévoué, pour les soins qu'ils ont prodigués. La famille de Galles continue d'être reconnaissante pour les bons vœux qu'elle a reçus du monde entier», est-il également indiqué.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024

Le palais de Kensington avait annoncé, le 17 janvier, que la princesse avait subi une «opération abdominale planifiée» à la London Clinic la veille. «L'opération a réussi et elle devrait rester à l'hôpital pendant 10 à 14 jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence. Sur la base des avis médicaux actuels, il est peu probable qu'elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques», était-il précisé.

Les raisons de l'intervention tenues secrètes

«La princesse de Galles espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants et pour elle et que ses informations médicales personnelles restent confidentielles», a aussi savoir Kensington qui s'est engagé à «ne fournir des nouvelles de Son Altesse Royale que lorsqu'il y aura de nouvelles informations importantes à partager.»

Le magazine People affirme savoir que le problème de santé de Kate Middleton n’est pas cancéreux. Le temps de son rétablissement son époux le prince William, 41 ans, a lui aussi reporté ses fonctions publiques.

Quelques heures seulement après que le palais de Kensington avait révélé la nouvelle de l'opération chirurgicale de la princesse Kate, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III allait subir une intervention pour traiter une hypertrophie de la prostate.

Le souverain, 75 ans, a ainsi, ce vendredi, également été admis à la London Clinic où la princesse Kate était soignée. Il aurait d’ailleurs rendu visite à sa belle-fille avant de subir son intervention le jour-même. L’opération se serait bien passée, et comme l’a fait brièvement savoir son épouse la reine Camila, vendredi soir, à des curieux rassemblés à l’extérieur de l’hôpital, il «va bien».