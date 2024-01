Sharon Stone cherche l’amour sur Tinder

Sharon Stone a déclaré qu’elle «cherchait l’amour sur Tinder». L'actrice confie avoir ouvert un compte sous sa véritable identité et avoir fait plusieurs rencontres.

Coup de pub ou véritable quête d’amour ? Sharon Stone a révélé, au cours d'une interview publiée ce week-end par le Times, avoir ouvert un compte sur l'application de rencontres Tinder, et ce sous son vrai nom. «Ce n'est pas comme si j'étais sur Tinder juste pour une relation sexuelle avec quelqu’un ! Ça, c'est facile. Et il n'est pas nécessaire d'aller sur Tinder pour cela. Il suffit de prendre un café ou de faire ses courses au supermarché pour trouver quelqu'un avec qui coucher. Ce n'est pas difficile. Moi, je cherche l'amour. Et j'ai l'impression que cette année sera la bonne», a-t-elle révélé.

Mariée par deux fois par le passé la star, désormais âgée de 65 ans, n’a pas de critères précis pour décrire l’homme qui pourrait la charmer : «Je n'ai pas de prérequis. Je ne cherche rien en particulier. Je ne l'ai jamais fait. Celles qui en ont n'ont pas de relations et s'apitoient».

La recherche de l’âme sœur n’est pas plus simple pour autant, et l’actrice n'est pas exemptée de «mauvaises surprises». Elle raconte avoir, une fois, pris rendez-vous avec un toxicomane. «Il m'a dit qu'il s'était défoncé 20.000 fois et m'a même montré des photos. Je l'ai rencontré il y a quelque temps dans le jardin d'un hôtel de Bel Air et j'ai été horrifiée dès son arrivée. J'ai demandé un verre d'eau au serveur, lui un cocktail d'absinthe. Jusqu'à ce que je lui dise : 'Désolée, je ne peux pas, au revoir'. Et je suis partie», poursuit-elle.

Des échanges constructifs

Pas de quoi cependant entamer son espoir de trouver chaussure à son pied. Sharon Stone a même déjà fait plusieurs rencontres. Et si l’âme sœur ne se trouvait pas parmi les prétendants, la relation qu'elle a parfois nouée a eu du bon. «Un homme divorçait de sa femme avec deux enfants, un autre avait quitté sa petite amie parce qu'elle avait décidé d'avorter après être tombée enceinte. Je l'ai aidé à surmonter ce traumatisme et il m'a aidée», raconte-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice confie s’être inscrite sur un site de rencontres. En 2019, Bumble avait bloqué son compte en croyant à un faux.