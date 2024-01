«Je suis profondément désolée» : Britney Spears s’excuse auprès de Justin Timberlake

Britney Spears a présenté ses excuses à son ancien compagnon, Justin Timberlake, ce 28 janvier, à la suite des révélations fracassantes sur leur relation dans son livre autobiographique «The Woman in Me», publié le 24 octobre dernier.

Un mea culpa inattendu. La chanteuse Britney Spears s’est excusée auprès de son ancien amoureux, Justin Timberlake, pour certaines déclarations figurant dans ses mémoires «The Woman in Me», parues le 24 octobre 2023.

Ce dimanche soir, sur son compte Instagram, la star de la pop a partagé une vidéo de Justin Timberlake avec l'animateur Jimmy Fallon, interprétant sa nouvelle chanson «Selfish», sortie le 25 janvier dernier.

«Je veux m'excuser pour certaines des choses que j'ai écrites dans mon livre. Si j'ai offensé l'une des personnes qui me tiennent vraiment à cœur, je suis profondément désolée», a-t-elle notamment écrit en légende, après avoir révélé dans son ouvrage que le chanteur l'avait incité à avorter lorsqu'ils avaient 19 ans. Le couple a entretenu une relation de 1999 à 2002.

Britney Spears shares message on Instagram and praises Justin Timberlake’s new song:





“I wanna apologize for some of the things I wrote about in my book. If I offended any of the people I genuinely care about I am deeply sorry... I also wanted to say I am in love with Justin… pic.twitter.com/NmPcRd4XUC

— Pop Base (@PopBase) January 29, 2024