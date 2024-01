Kanye West : le rappeur s'en prend à une journaliste en pleine rue (VIDEO)

Ce lundi 29 janvier à Los Angeles (États-Unis), le rappeur Kanye West s'est attaqué à une journaliste en pleine rue, après que cette dernière lui a demandé si sa femme, Bianca Censori, était réellement libre de ses choix.

Kanye West au cœur d’une nouvelle polémique. Le célèbre rappeur a agressé une journaliste, ce lundi 29 janvier, dans les rues de Los Angeles (États-Unis), à la suite d’une question sur le contrôle de sa femme, Bianca Censori.

Alors que l'artiste se rendait à la cérémonie du Walk of Fame de Charlie Wilson sur Hollywood Boulevard, une journaliste du média américain TMZ lui a demandé si sa femme avait son «libre arbitre», tandis que «certaines personnes disent que vous la contrôlez».

Kanye West a subitement saisi son téléphone, avec lequel elle enregistrait, et l’a mis dans sa poche. Le visage entièrement recouvert d'un masque noir, l'ancien milliardaire s'est alors lancé dans un monologue enflammé de trois minutes à l'adresse de la femme.

Kanye West grabs a TMZ reporter's phone after she asked him some questions.





He then gives it back and offers to double her salary to work for him. pic.twitter.com/H9afO8WCF3

— Dexerto (@Dexerto) January 30, 2024