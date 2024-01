Dua Lipa : qui est Callum Turner, son présumé nouveau petit ami ?

La chanteuse Dua Lipa s'est de nouveau montrée, mardi 30 janvier, très affectueuse avec Callum Turner, qui serait son nouveau petit ami. Un acteur britannique vu dans «Les animaux fantastiques» et «Masters of the Air».

Leur romance agite la Toile depuis qu'ils ont été aperçus en train de s'embrasser au début du mois de janvier. Callum Turner a de nouveau été vu, ce mardi 30 janvier, en compagnie de Dua Lipa lors d'une petite promenade à Beverly Hills. Une escapade romantique puisqu'ils n'ont cessé d'échanger câlins et tendres baisers. Pour preuve, les photos publiées par divers médias, dont le Daily Mail.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER THE NEW IT COUPLE pic.twitter.com/bEAplZA5eO — (@_duafiles) January 31, 2024

L'interprète de «Houdini», 28 ans et ex du réalisateur français Romain Gavras, semble être totalement conquise par l'acteur âgé de 33 ans, d'origine britannique comme elle, et avec qui elle pourrait former l'un des couples les plus glamour de la planète people.

Du football aux plateaux de télévision et de cinéma

Callum Turner est actuellement l’une des stars de la série «Masters of the Air» qui met également en vedette Austin Butler et Barry Keoghan et qui compte Steven Spielberg et Tom Hanks comme producteurs. Outre ce drame, dont l’action se situe durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune homme est aussi à l'affiche de «The boys in the boat», un film de George Clooney sorti en décembre dernier aux Etats-Unis.

Celui qui se rêvait star du football durant sa jeunesse à Chelsea à Londres, a été mannequin dès l'âge de 17 ans, avant de devenir acteur. Après un contrat avec la maison Burberry, il a enchaîné les rôles. Callum Turner a notamment été aperçu dans la série «Glue», ainsi que dans les films «Les animaux fantastiques» dans lesquels il joue le frère du héros Norbert Dragonneau.

Avant de faire fondre Dua Lipa, le Britannique a notamment été le compagnon de Vanessa Kirby, avec qui il a partagé l'affiche du film «Queen and Country», sorti en 2014.