Gisele Bündchen rend un touchant hommage à sa mère décédée

La mannequin Gisele Bündchen a pris la plume pour rendre un dernier hommage à sa mère qui a perdu la vie il y a quelques jours.

Une nouvelle épreuve. Après son divorce en 2022 du footballeur américain Tom Brady, le célèbre mannequin brésilien Gisele Bündchen fait face au deuil. Trois jours après l’annonce - le 28 janvier dernier dans la presse de son pays - du décès de sa mère Vania Nonnenmacher, des suites d’un cancer à l’âge de 75 ans, la star des podiums a confié sa peine et lui a rendu un touchant hommage sur son compte Instagram.

«Ça fait mal de savoir que je ne peux plus te serrer dans mes bras, mais je sais que tu veilleras toujours sur nous», a noté le top model de 43 ans, célébrant par ailleurs la générosité de celle qui l’a mise au monde.

«Tu étais un ange sur terre, toujours à aider tout le monde autour de toi. Je suis tellement reconnaissant d'être ta fille et d'avoir appris de toi. (…) Tu vivras pour toujours à travers les nombreuses vies que tu as touchées», poursuit Gisele Bündchen, en commentaire d’un carrousel de photographies mettant successivement en scène Vania Nonnenmacher entourée des siens.

Un exemple dans sa vie

La quadragénaire a également tenu à souligner à quel point sa mère a été un véritable modèle dans sa vie. «Merci d'être le meilleur exemple d'amour, de force, de compassion, de courage et de grâce», a souligné celle qui compte marcher dans les pas de cette dernière. «Je vivrai selon les valeurs que tu m'as enseignées», poursuit le mannequin, qui pourra compter sur l’union de son clan pour traverser cette épreuve.

Elle a d’ailleurs tenu à remercier sa maman de lui avoir «donné cinq meilleures amies pour la vie», faisant référence à ses cinq sœurs, Patricia, sa jumelle et également sa manager, ainsi que Rafaela, Graziela, Gabriela et Raquel, quasiment toutes impliquées dans la carrière du modèle. Gisele Bündchen est également mère de deux enfants, Benjamin, 14 ans et Vivian, 11 ans, fruits de son union avec son ex-mari Tom Brady.