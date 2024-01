Megan Thee Stallion en conflit avec Nicki Minaj : pourquoi le cimetière où est enterrée la mère de la rappeuse a-t-il renforcé sa sécurité ?

Au Texas, le cimetière où repose la mère de Megan Thee Stallion a annoncé avoir renforcé ses mesures de sécurité. Une décision qui fait suite au conflit qui oppose la rappeuse à sa rivale, Nicki Minaj.

Une guerre sans limites. Suite à la querelle entre les rappeuses Nicki Minaj et Megan Thee Stallion, le cimetière où la mère de cette dernière, morte d'un cancer du cerveau en 2019, est enterrée au Texas (États-Unis), a décidé de renforcer sa sécurité après discussion avec la police locale, comme le révèle le média américain TMZ, ce mardi 30 janvier.

Ces précautions sont survenues alors que certains fans de Nicki Minaj, surnommés les «Barbz», ont divulgué l'emplacement de la tombe la veille sur les réseaux sociaux, et ont incité les internautes à la vandaliser. Les autorités ont déclaré que «rien n’est arrivé» pour le moment, mais qu’elles restent malgré tout «en état d’alerte».

Les attaques de la «reine du rap» à l'encontre de Megan Thee Stallion - et donc de sa mère - remontent à la semaine dernière. L'interprète de «Savage» a en effet sorti le 26 janvier le titre «Hiss» dans laquelle elle s'en prend indirectement à Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, en évoquant la «loi de Megan». Cette dernière oblige les autorités américaines à mettre à disposition du public toutes les informations concernant les délinquants sexuels enregistrés. Et il se trouve que Kenneth Petty est un délinquant sexuel qui a été enregistré pour tentative de viol en 1994. Il n'en fallait pas moins pour déclencer la colère de Nicki Minaj qui est désormais prête à tout pour se venger.

Y’all wanna bring up family members???!! And lying on your dead mother?!?!! Lied to Gayle. Lied on & FUCKED your best friend man?!!!!! Told me to drink & go to the clinic if I was pregnant. All



b/c I wouldn’t let your funky butt pour liquor down my throat? B!ch think she a bully…

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 27, 2024