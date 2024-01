«Un miracle» : Shannen Doherty annonce une bonne nouvelle concernant son traitement contre le cancer

L'actrice Shannen Doherty, qui lutte depuis de longues années contre un cancer du sein qui s’est récemment propagé au cerveau, affirme avoir reçu tout dernièrement un traitement qu’elle qualifie de «miraculeux».

«Un miracle». C'est en ces mots que Shannen Doherty a évoqué au cours d'un épisode de son podcast le nouveau traitement contre le cancer qui lui a été récemment prescrit, alors que la maladie s'est propagée à son cerveau. «Je prends une nouvelle perfusion contre le cancer... après le sixième, septième traitement, nous l'avons vraiment vu briser la barrière hémato-encéphalique», a déclaré l'actrice de 52 ans. «Alors j'appelle ça un miracle ? Ouais. Pour moi, c'est un miracle», a-t-elle ajouté.

La barrière hémato-encéphalique est une membrane qui entoure le cerveau et agit comme un gardien pour déterminer quelles substances sont autorisées dans le cerveau, selon StatPearls. «Cela signifie que tous les médicaments ne peuvent pas franchir cette barrière et pénétrer dans le cerveau, et c'est un gros problème que nous avons dans le traitement des maladies neurologiques de toutes sortes», a expliqué le Dr Leah Croll, neurologue, dans l’émission américaine Good Morning America.

Elle suit également une radiothérapie

«La plupart des agents chimiothérapeutiques dont nous disposons ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique, ce qui rend le traitement des tumeurs cérébrales un véritable défi», a-t-elle poursuivi.

En plus des injections de ce nouveau traitement dont elle n'a pas précisé le contenu, Shannen Doherty a déclaré qu'elle suivait une radiothérapie destinée à détruire les cellules tumorales.

La star de «Charmed» et «Beverly Hills, 90210» a reçu un premier diagnostic de cancer du sein en 2015, après quoi elle a subi une mastectomie, une chimiothérapie et une radiothérapie. En 2017, elle a annoncé qu'elle était en rémission. Mais trois ans plus tard, son cancer du sein est réapparu et elle a annoncé qu’il en était au stade 4. L'année dernière, elle a révélé que le cancer s'était propagé à ses os et à son cerveau et qu'elle avait subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur de son cerveau.