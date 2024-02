Beverly Hills, 90210 : le geste étonnant de Brian Austin Green après la mort de Luke Perry

Invité de l’émission américaine «Getting Grilled With Curtis Stone», Brian Austin Green est revenu avec émotion sur le jour où il a appris le décès de Luke Perry, avec lequel il a joué dans la série «Beverly Hills, 90210».

Un souvenir douloureux. Dans les années 1990, Brian Austin Green et Luke Perry se sont donnés la réplique dans la série à succès «Beverly Hills, 90210», devenant des amis proches par la même occasion. Le décès de ce dernier d’un AVC en mars 2019 à l’âge de 52 ans a été un choc immense pour l'acteur, qui avoue éprouver les plus grandes difficultés à accepter la mort de son ami.

«Il y avait une part de moi que ne parvenait pas à accepter le fait que ce soit vrai. Je lui ai envoyé un SMS le lendemain de sa mort. Parce qu’une partie de moi pensait : ‘Non, il va me répondre. Il se cache quelque part. Ou quelque chose est arrivée’. Je ne le croyais pas vraiment, bien sûr, mais une partie de moi aurait voulu que ce soit le cas», a-t-il confié dans l’émission américaine «Getting Grilled With Curtis Stone».

Brian Austin Green explique que la mort de Luke Perry a été un choc immense pour l’ensemble du casting de la série. «Vous savez que, quand vous avez un groupe de personnes que vous fréquentez, il arrivera un moment où vous allez vieillir. Et que vous allez commencer à voir partir des gens. Ça fait partie de la vie. Mais personne ne pensait qu’on allait perdre quelqu’un si tôt. Et personnellement, je n’aurais jamais cru que ce soit Luke. Pour moi, il était le plus fort de nous tous», poursuit-il.

Le comédien avoue penser à Luke Perry presque quotidiennement, et qu’il essaie d’imaginer ce que ce dernier aurait pensé de ses choix. Pour lui, Luke Perry a laissé une marque indélébile dans l’existence des ses proches, et que c’est là le plus bel héritage laissé par l’acteur. «L’important, ce ne sont pas les fictions dans lesquelles vous apparaissez. C’est l’impact durable que vous laissez sur vos amis, votre famille, et vos enfants. Ce sont les histoires que les gens partagent de vous après coup», précise-t-il.