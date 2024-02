Tir mortel sur le tournage du film «Rust» : à nouveau jugé, Alec Baldwin plaide «non coupable»

Poursuivi pour homicide involontaire dans le cadre de la mort d'Halyna Hutchins, survenue sur le tournage du film «Rust», Alec Baldwin a formellement plaidé non coupable mercredi, devant la justice américaine.

Alors que l'acteur américain Alec Baldwin devait comparaîtra ce jeudi au Nouveau-Mexique, après avoir été de nouveau inculpé pour homicide involontaire, la défense de l'acteur a renoncé à son droit de comparaître et a envoyé un document indiquant qu'il plaide non coupable.

Le 21 octobre 2021, le tournage du western «Rust» au Nouveau-Mexique avait viré au drame quand l'acteur et producteur de 65 ans avait, durant des répétitions, pointé une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont une balle bien réelle était sortie, atteignant fatalement la directrice de la photographie Halyna Hutchins, et blessant le réalisateur Joel Souza. Un drame qui a choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux.

Les charges pesant sur l’acteur avaient dans un premier temps été abandonnées, mais un jury en a décidé autrement le 19 janvier dernier, l'inculpant de nouveau pour homicide involontaire. Alec Baldwin a toujours clamé son innocence et affirmé qu'il respectait les lois sur la sécurité des armes à feu. Selon lui, la faute incombe à l'armurière ou à l'équipe qui lui a remis une arme censée être inoffensive alors qu’elle était chargée d'une balle réelle.

Il a également toujours déclaré ne pas avoir appuyé sur la détente. Or une nouvelle expertise tendrait à mettre à mal cette affirmation.

L'armurière elle aussi inculpée

Selon un rapport de police relayé par la presse américaine, David Halls, l'assistant réalisateur qui a remis l'arme à Alec Baldwin, a déclaré qu'il avait spécifié à l'acteur que l'objet ne contenait pas de balles réelles. Il a aussi expliqué à la police qu'il ne savait lui-même pas que l'arme était chargée. L'homme a signé l'an dernier un accord avec la justice et été condamné à une peine de six mois avec sursis, une amende de 500 dollars, 24 heures de travaux d'intérêt général et un cours de sécurité dans le maniement des armes à feu pour utilisation négligente d'une arme mortelle.

L’armurière du film, Hannah Gutierrez, qui a quant à elle manipulé l'arme avant David Halls, a été accusée d'homicide involontaire. Son procès s’ouvrira le 21 février prochain.

Alec Baldwin avait enfin demandé, le 24 janvier dernier, à ce que son propre procès intervienne sous de brefs délais, une demande visant «à atténuer la calomnie et la suspicion publiques et à éviter les dangers pour prouver son innocence qui émanent souvent d'un long retard dans les poursuites», avaient expliqué ses avocats. La star risque jusqu'à 18 mois de prison s'il est reconnu coupable.