Kate Middleton : quelles sont les dernières nouvelles sur son état de santé ?

Kate Middleton est sortie de l’hôpital ce lundi après y avoir séjourné près de deux semaines et subi une opération abdominale dont il n’a pas été précisé la cause. Des indiscrets donnent de ses nouvelles et rapportent comment se déroule sa convalescence.

Après treize jours d'hospitalisation, et une opération dont on ignore encore la nature exacte, Kate Middleton a ce lundi 29 janvier quitté la London Clinic.

Ce même jour, le roi Charles, qui y avait quant à lui passé trois jours pour se remettre d'une opération de la prostate, est lui aussi sorti du très huppé établissement. Et si le souverain a été photographié à cette occasion, il n'en a pas été de même pour la princesse de Galles.

Discrète sur les problèmes de santé qui l'affectent, son hospitalisation était d'ailleurs restée secrète jusqu'à ce que le palais de Kensington n'annonce une «opération chirurgicale planifiée».

Le jour de Noël a ainsi marqué sa dernière apparition publique en date. Elle avait alors rejoint son mari, le prince William, et ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, pour leur promenade familiale annuelle jusqu'à l'église de Sandringham.

Dans un communiqué, un porte-parole du palais de Kensington a ce lundi déclaré : «La princesse de Galles est rentrée chez elle à Windsor pour poursuivre sa convalescence après une opération chirurgicale. Elle fait de bons progrès. Le Prince et la Princesse souhaitent adresser un immense merci à toute l'équipe de The London Clinic, en particulier au personnel infirmier dévoué, pour les soins qu'ils ont prodigués. La famille Wales continue d'être reconnaissante pour les bons vœux qu'elle a reçus.»

Fausses rumeurs

Les responsables du palais seraient ces dernières heures devenus furieux après les affirmations «inventées» d'une émission espagnole selon lesquelles Kate était dans le «coma» et en «grand danger», à la suite de son opération abdominale. Des affirmations malheureusement rapidement devenues virales. «C'est totalement absurde», a déclaré une source au Telegraph. «Cette journaliste n'a fait aucune tentative pour vérifier les faits», déplore-t-elle.

Selon une source «proche du palais» citée par le New York Post, Kate Middleton poursuit actuellement sa convalescence auprès de ses proches à Adelaide Cottage sur le domaine de Windsor. Elle aurait néanmoins déjà entamé de travailler depuis son lit, afin de préparer son retour aux engagements publics prévus autour de Pâques «si son état de santé le permet», comme l'avait fait savoir le palais.

«Même si Kate évite les aspects les plus exigeants physiquement de son rôle, il faut tenir compte de la charge mentale et de son impact que cela peut avoir sur son rétablissement», a souligné le docteur Max Pemberton auprès du Daily Mail.

Dans les colonnes du Mirror, la journaliste Jennifer Newton croit savoir que la mère de George, Charlotte et Louis devra se reposer au moins deux à trois mois et ce sous la surveillance active de professionnels de santé. «Maintenant qu’elle est chez elle, Kate sera sous la surveillance attentive des médecins royaux et bénéficiera également du suivi de la London Clinic, avec des physiothérapeutes dédiés à sa disposition avec un plan personnalisé et un contrôle vidéo à domicile avec une infirmière spécialisée.»

Le temps de reprendre des forces Kate Middleton peut heureusement aussi compter sur le soutien de son époux, qui a temporairement allégé le calendrier de ses obligations, mais aussi de ses parents qui résident tout près, ainsi que de Maria Teresa Turrion Borrallo, la «nanny» de ses enfants.