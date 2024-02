Sobre depuis 25 ans, Jamie Lee Curtis partage sa fierté sur les réseaux sociaux

Longtemps dépendante à l’alcool et aux drogues, l'actrice américaine Jamie Lee Curtis a célébré ses vingt-cinq ans de sobriété sur les réseaux sociaux.

«Un jour à la fois. 9.125 d’entre eux», a écrit Jamie Lee Curtis sur son compte Instragram samedi 3 février. Une phrase lourde de sens qui s’accompagne d’une photo en noir et blanc de l’actrice sur laquelle on la voit posant avec une bague avec les mots «JLC Twenty Five». Un cliché qui vient immortaliser vingt-cinq de sobriété.

«Ce qu'il y a à l'intérieur, comme le chantait mon vieil ami Adam, c'est un sentiment de calme, de sérénité (...) et le sentiment que je ne suis pas seule. Que beaucoup d’autres partagent la même maladie et la même issue», confie-t-elle.

Une vie faite de hauts et de bas

La star américaine de 65 ans et fille de Tony Curtis n’a jamais caché avoir été accro aux drogues et à l’alcool. En juillet dernier, elle expliquait dans l’émission Morning Joe de MSNBC se sentir «chanceuse» de ne pas avoir pris de décision sous emprise de la drogue qu’elle aurait pu «regretter pour le reste de (sa) vie».

«Il y a des femmes en prison dont la vie a été brisée par la drogue et l’alcool, non pas parce qu’elles étaient des criminels violents, non pas parce qu’elles étaient des gens horribles, mais parce qu’elles étaient toxicomanes», avait-elle précisé à l’époque.