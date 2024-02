Jacob Elordi : la star de «Saltburn» et «Euphoria» fait l’objet d’une enquête pour agression

L'acteur Jacob Elordi est impliqué dans une enquête policière, après une altercation présumée avec un producteur de radio.

L'acteur australien et nouvelle coqueluche d'Hollywood Jacob Elordi est impliqué dans une enquête policière, après avoir prétendument agressé un producteur de radio samedi à Sydney, rapporte le Daily Telegraph australien.

La star de «Saltburn» et «Euphoria» se trouvait dans un hôtel de la banlieue est de Sydney, lorsqu'il a été approché par Joshua Fox, producteur de «The Kyle & Jackie O Show», sur la station de radio KIIS FM.

Selon le récit de ce dernier, qui a raconté sa mésaventure dans l'émission de lundi matin, il a demandé à l'acteur s'il pouvait lui donner un peu d'eau de son bain pour l'offrir à Jackie O pour son anniversaire – un clin d'oeil à une scène du film «Saltburn» devenue virale, au point que des bougies parfumées senteur «eau du bain de Jacob Elordi» ont été commercialisées (Jimmy Fallon s'en était amusé sur le plateau du Tonight Show, comme le montre la vidéo ci-dessous).

Mais cette fois, n'étant pas d'humeur à se prêter au jeu, Jacob Elordi aurait demandé à Fox d'arrêter de le filmer et de supprimer les images, mais la situation aurait dégénéré.

«Je refuse (d'effacer les images, ndlr) parce que je me sens mal à l'aise à ce moment-là et que c'est la seule preuve», a confié Fox, toujours dans l'émission «The Kyle & Jackie O Show», avant d'ajouter : «Et là Jacob se retourne et il me pousse contre le mur et ses mains sont sur ma gorge.»

Dans une déclaration à Variety, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé qu'elle enquêtait sur l'affaire, et précisé cependant qu'il n'y avait pas eu de blessé.

Sera-t-il inculpé ? Jacob Elordi continue pour l'heure son irresistible ascension. Après «Priscilla» et «Saltburn», qui ont été acclamés par la critique, Jacob Elordi apparaîtra prochainement dans «Oh, Canada» de Paul Schrader, et «Dr. Frankenstein» de Guillermo del Toro.