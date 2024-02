Aya Nakamura : qui est Vladimir Boudnikoff, le conjoint de la chanteuse ?

Vladimir Boudnikoff, compagnon de la chanteuse Aya Nakamura et père de son deuxième enfant, a été victime d'un cambriolage dans la nuit de lundi à mardi. Mais qui est cet homme de 35 ans, qui partage la vie de la star depuis plusieurs années ?

Visé par un cambriolage dans la nuit de lundi à mardi, à son domicile de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le producteur Vladimir Boudnikoff, le conjoint d'Aya Nakamura, est loin d’être méconnu dans l’univers de la musique.

Ce dernier a en effet collaboré avec de nombreux artistes, dont le rappeur Oboy ou encore avec Julian Klay. Il a également travaillé avec la chanteuse franco-malienne sur son troisième album, «Aya», sorti en novembre 2020.

Suivi par plus de 67.000 personnes sur Instagram, Vladimir Boudnikoff, 35 ans, a d'autres casquettes : depuis ses 18 ans, il réalise des clips. On lui doit d'ailleurs celui de «Pookie», vu plus de 352 millions de fois sur Youtube, et d'«Angela», deux titres à succès de l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde.

Pour mémoire, Aya Nakamura avait officialisé sa relation avec Vladimir Boudnikoff en 2020, en postant deux clichés sur lesquels on pouvait la voir enlacer son compagnon. Cette publication a depuis été supprimée.

parents d'une petite fille

Deux ans plus tard, en janvier 2022, ils ont donné naissance à une petite fille, Ava, le deuxième enfant de la chanteuse, déjà maman d'une fille, née en 2016 et prénommée Aïcha.

Habituée à garder sa vie privée secrète, Aya Nakamura avait caché toute sa deuxième grossesse à ses fans. Elle avait annoncé l’heureuse naissance sur son compte Instagram en publiant des photos de son ventre arrondi et un cliché de son enfant.

condamnés pour violences conjugales

L'année dernière, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont beaucoup fait parler d'eux après avoir été condamnés par le tribunal de Bobigny à 10.000 et 5.000 euros d'amende pour des violences conjugales réciproques, en août 2022. Malgré tout, le couple a décidé de rester uni.

«Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c'est la vie aussi», avait écrit le producteur de musique sur Instagram, quelques jours après les faits. «La femme que j'aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien», avait-il affirmé.