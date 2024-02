Jonathan Majors : coupable d’agression et exclu de Marvel, l’acteur connaîtra finalement sa peine le 8 avril

Les avocats de l'acteur Jonathan Majors, jugé coupable d'agressions sur son ancienne petite amie, ont déposé lundi soir une requête pour annuler le verdict. Le juge a donc finalement annoncé que la condamnation, qui devait être prononcée ce mardi, le serait le 8 avril prochain.

L’annonce de la peine que devra purger Jonathan Majors, jugé coupable d’agression sur son ancienne petite amie, a ce mardi été repoussée par le juge. En cause, une dernière requête de routine demandant l'annulation du verdict, déposée la veille par les avocats de l'acteur. Le juge prévoit de se prononcer sur cette requête et a fixé une nouvelle audience de détermination de la peine de l'acteur au lundi 8 avril.

Ce mardi - jour initialement prévu de sa condamnation dans son affaire de violence domestique - Jonathan Majors ne s'est pas présenté physiquement au tribunal, comme le rapporte la presse américaine. Au lieu de cela, l'acteur de 34 ans, reconnu coupable d'agression et de harcèlement en décembre dernier, est apparu virtuellement lors d'un appel vidéo. Lors de l'audience, qui n’aura duré que cinq minutes, le juge a rappelé à Jonathan Majors l'ordonnance de protection lui interdisant toute interaction avec son ex-petite amie Grace Jabbari, 31 ans, qui a témoigné au procès.

Depuis sa condamnation le 18 décembre dernier, l'ancienne étoile montante d'Hollywood, a perdu plusieurs rôles, dont celui de méchant dans les films Marvel. Marvel Studios et Walt Disney Co. ont d'ailleurs exclu la star de tous leurs projets futurs.

Jonathan Majors, 34 ans, qui a joué dans «Creed III» et incarné Kang dans la série des studios Marvel (Disney), a été reconnu coupable d'agression au troisième degré, le niveau le moins grave pour ce type d'inculpation, et de harcèlement, par un jury de six personnes. Sa peine pourrait aller jusqu'à un an de prison.