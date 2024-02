Ewan McGregor : sa fille raconte le jour où son professeur a diffusé l'extrait d'un film où son père est nu

Invitée de l’émission américaine Jimmy Kimmel Live, Clara McGregor, 28 ans, a partagé un des souvenirs les plus gênants de sa scolarité : le jour où son professeur a diffusé l’extrait d’un film dans lequel Ewan McGregor apparaît totalement nu.

Un moment particulièrement gênant. Venue faire la promotion du film «Bleeding Love» dans lequel elle donne la réplique à son père, Clara McGregor a partagé un souvenir particulièrement pénible de sa scolarité quand, lors de son année de Terminale, son professeur a décidé de diffuser un extrait du film «The Pillow Book», dans lequel son père, Ewan McGregor, apparaît totalement nu.

«Mon professeur est venu me voir à la fin du semestre pour me dire qu’il avait l’habitude d’utiliser un film pour animer son cours. ‘Votre père est dedans, et il y a de la nudité, donc je voulais vous tenir informée avant la projection devant le reste de la classe’», a-t-elle confié. «Je lui ai dit que ça allait, que je n’avais rien à redire. Donc on a regardé un extrait de ‘The Pillow Book’, qui est un film brillant. Mais le voir à 17 ans devant toute sa classe, cela donnait plus l’impression qu’ils me regardaient moi plutôt que le film… ce qui est intéressant», poursuit-elle.

Ewan McGregor a également précisé avoir été contacté par le professeur pour lui demander son avis, et avoir son accord. S’il ne s’est pas opposé à la projection, le comédien avait toutefois demandé qu’il s’assure que cette situation ne porte pas préjudice à sa fille. «Je lui ai demandé de s’assurer que les autres élèves étaient assez matures pour ne pas se moquer de Clara après coup, ou la mettre mal à l’aise. Et ils ne l’ont pas fait», a-t-il expliqué.