Rencontre du prince William avec Tom Cruise : de quoi les deux hommes ont-ils parlé ?

Le prince William a ce mercredi soir rencontré Tom Cruise au dîner de gala de la London Air Ambulance. Et ils ont beaucoup ri ensemble.

Les deux hommes sont toujours très heureux de se voir. Le prince William et Tom Cruise se sont rencontrés ce mercredi à un gala de charité à Londres au profit de la London Air Ambulance.

Prince William and Tom Cruise at London's Air Ambulance charity gala dinner pic.twitter.com/KRDk1ThjNJ — anna (@tokkianami) February 7, 2024

Ils ont échangé quelques mots avant la soirée et se sont retrouvés également à la même table où ils ont pu continuer de converser.

Prince William meeting Tom Cruise at the @LDNairamb charity event tonight pic.twitter.com/YJ5OeYN55t — Kate Mansey (@KateMansey) February 7, 2024

The Prince of Wales and Tom Cruise leaning over for chat is the Top Content I want to see.#PrinceWilliam#PrinceofWales pic.twitter.com/icBXHIM4g6 — Uhuru Mzalendo (@uhurumzalendo1) February 8, 2024

Tous les deux pilotes émérites d’hélicoptère, ils ont notamment échangé des blagues autour du film «Top Gun». «Je n'ai pas mes pantoufles Top Gun», a lancé William à Tom Cruise. «Elles me manquent», lui a répondu la star. Le prince William avait en effet porté de très remarquées chaussures en velours ornées de broderies d'avions de chasse lors de l’avant-première du film à Londres en mai 2022.

Vendues au prix de 300 £ (soit 351 euros environ), ce qui convient d'appeler «pantoufles» ont été fabriquées sur mesure par Crockett & Jones, le cordonnier convoité qui détient le mandat royal, fait savoir le Daily Mail.

And in a rare bit of Prince William fashion news, William is wearing Crockett & Jones shoes embroidered with @TopGunMovie F18 planes and an @McQueen tuxedo #TopGunMaverick pic.twitter.com/DlL7EnTHi7 — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) May 19, 2022

The Prince of Wales and Tom Cruise at the London’s Air Ambulance Charity Gala Dinner.





Good to see Prince William having fun this evening pic.twitter.com/jy4eTRvGUf — anna (@tokkianami) February 7, 2024

Ce jour-là, Tom Cruise avait lui aussi fait sensation, en prenant la main de Kate Middleton pour l'aider à monter quelques marches sur le tapis rouge.

Kate Middleton helped up steps by Tom Cruise at Top Gun premiere https://t.co/ECkEgA1taF — The Independent (@Independent) May 19, 2022

Le prince William a ce jeudi repris ses engagements royaux. Le futur roi devrait voir son agenda déjà bien rempli se charger un peu plus, son père Charles III venant d’annoncer souffrir d’une forme de cancer et devoir abandonner les réunions publiques le temps de son traitement.

L’épouse de William, Kate Middleton, elle aussi souffrante, poursuit quant à elle sa convalescence après l’intervention chirurgicale qui lui a récemment valu deux semaines d’hospitalisation et la contraint au repos au moins jusqu’à Pâques.

Dans un discours, le prince de Galles a déclaré que les paroles de réconfort sincères reçues par sa famille «signifient beaucoup pour nous tous».