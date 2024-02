Super Bowl 2024 : combien Usher va-t-il gagner pour sa performance lors de la mi-temps ?

Le chanteur américain Usher va assurer le show de la mi-temps du prochain Super Bowl, qui se tiendra ce dimanche 11 février à Las Vegas. Mais combien est-il payé pour sa performance ?

Après Rihanna, qui avait créé la surprise en apparaissant enceinte, c’est au tour du chanteur Usher d’enflammer le stade lors de la mi-temps du Super Bowl, grand-messe du football américain, ce dimanche 11 février.

Pour booker la star américaine, on imagine que la National Football League (NFL) a dû débourser une sacrée somme d’argent, le traditionnel spectacle de la mi-temps étant l'un des moments les plus attendus de la soirée.

des retombées économiques immenses

En réalité, l’interprète de «My Boo» et «Love in this club» ne va pas toucher un centime pour sa performance. Et c’est tout à fait normal. Ses prédécesseurs – Beyoncé, Bruno Mars, Shakira, Jennifer Lopez, Madonna, Coldplay, The Week end, Rihanna… – n'avaient, eux non plus, reçu aucun cachet de la part de la NFL.

Les organisateurs estiment en effet qu’il n’est pas nécessaire de rémunérer les artistes car la mi-temps du Super Bowl, événement annuel le plus regardé de la télévision américaine, leur offre une visibilité planétaire et engendre des retombées économiques importantes, que ce soit au niveau des téléchargements de leurs chansons, de la vente des billets pour leurs concerts, ou celle de leurs albums.

Par exemple, après leur passage sur scène en 2020, Jennifer Lopez et Shakira ont vu les ventes de leurs albums faire un bond spectaculaire de 893%, et ce, rien qu'aux Etats-Unis. La NFL couvre toutefois les dépenses de production et de déplacement, qui avoisinent généralement les 10 millions de dollars (environ 9.300.000 euros).