Taylor Swift embrasse Travis Kelce après sa victoire au Super Bowl et embrase la Toile

La chanteuse Taylor Swift et la star du football américain Travis Kelce ont échangé de longs baisers sur le terrain après la victoire des Chiefs, cette nuit, lors du Super Bowl.

Travis Kelce ne pouvait pas mieux célébrer sa victoire au Super Bowl 2024 qu’en échangeant de torrides baisers avec sa petite amie, la superstar Taylor Swift, vers qui tous les regards étaient braqués hier soir.

Après que ses Chiefs ont cette nuit battu les 49ers de San Francisco au Allegiant Stadium de Las Vegas, remportant ainsi leur troisième Super Bowl en cinq saisons, le joueur de 34 ans, a enlacé Taylor Swift descendue en trombe sur le terrain.

Les Chiefs ont battu les 49ers de San Francisco à l'issue d'une rencontre passionnante et intense qui s'est poursuivie en prolongation. Le score final était de 25-22, les Chiefs l'emportant dans les dernières secondes de la prolongation.

Au moment de prendre Travis Kelce dans ses bras Taylor Swift a glissé à l’oreille de son compagnon «Oh mon Dieu, c’est incroyable».

Un retour express du Japon

Après le match, la NFL a tweeté pour célébrer l'équipe de Kansas City avec un joli cliché du couple s'embrassant sur le terrain.

The Super Bowl smooch hits different pic.twitter.com/rTPCo3qPQJ — NFL on CBS (@NFLonCBS) February 12, 2024

«Maintenant je pleure encore plus»; «ce câlin qui dure littéralement une minute et la manière avec laquelle elle se love dans ses bras, ils ont l'air tellement émus ça me déchire»... Leurs baisers ont fait fondre le cœur des fans, en témoigne les milliers de messages attendris postés sur X (ancienneent Twitter).

that hug goes on for literally a minute the way she buries herself into him and they both look so emotional i’m honestly in pieces https://t.co/KrOjLw5TJ1 — katie (@Kaaaaatie_x) February 12, 2024

OH NOW IM CRYING EVEN MORE https://t.co/CxLqpRfNB0 — lauren (@folklaurenx) February 12, 2024

Taylor Swift a fréquemment assisté aux matchs de football de Travis Kelce, depuis que le couple a officialisé cette romance en septembre dernier. Les Swifties retenaient leur souffle en se demandant si la superstar de la pop serait capable de participer au Super Bowl, après avoir joué quatre concerts consécutifs à Tokyo dans le cadre de sa tournée Eras. Puis vendredi, l'ambassade du Japon aux États-Unis a confirmé sur les réseaux sociaux que Taylor Swift serait effectivement en mesure d'arriver à Las Vegas à temps, après avoir donné son dernier spectacle à Tokyo.

Venue directement du Japon donc, l'auteure-compositrice-interprète était arrivée au stade avec sa mère Andrea Swift et son père Scott Swift, ainsi qu’un groupe d’amies, et n'a ensuite pas ménagé ses efforts pour soutenir les Chiefs, arborant avec fierté le blouson aux couleurs de l'équipe et autour du cou, un 87 doré, numéro de son compagnon. Durant le match, star a été aperçue en train de festoyer et de boire de la bière à toute vitesse avec ses amies.

La romance de Taylor Swift et Kelce Travis a fait basculer la déjà puissante NFL dans une autre dimension depuis plusieurs mois. La participation de Swift aux matchs des Chiefs cette saison a même tellement attiré l'attention des médias que des théories du complot plus farfelues les unes que les autres ont émergé, en particulier une émanant des médias de droite qui voudrait que l'idylle entre la chanteuse et la star de la NFL ait été totalement fabriquée, dans le but de favoriser la victoire de Joe Biden à la prochaine élection présidentielle.

Une des théories avance même que le Super Bowl a été truqué pour que les Chiefs gagnent et que leur victoire profite à Taylor Swift, et par rebond aux démocrates. Le président américain s’en est lui-même amusé à l’issue du match en postant un message plein d'humour sur Twitter.