Usher : le chanteur a profité du Super Bowl pour se marier

La chanteur Usher s'est marié avec sa petite amie de longue date à Las Vegas ce 11 février, soit le jour où il a assuré le show à la mi-temps du Super Bowl.

Il n'oubliera jamais la date du 11 février. Usher a profité de son passage à Las Vegas, où il est venu assurer le show de la mi-temps du Super Bowl ce dimanche, pour se marier, rapporte ce mardi People.

Le chanteur de 45 ans a épousé sa petite amie de longue date, Jennifer Goicoechea, 40 ans, fait savoir le magazine, qui donne des détails sur la cérémonie. Le couple a échangé ses vœux au Terrace Gazebo de Vegas Weddings, une chapelle de mariage en plein air pouvant accueillir 30 invités. La mère d'Usher, Jonetta Patton, était le témoin du couple, selon l'acte de mariage.

«Nous pouvons confirmer qu'Usher et Jennifer Goicoechea ont franchi une nouvelle étape dans leur relation et se sont mariés dimanche soir à Las Vegas, entourés d'amis proches et de leur famille», a déclaré un représentant du chanteur dans un communiqué. «Ils ont tous deux hâte de continuer à élever leurs enfants ensemble, entourés d'amour, et remercient tout le monde pour leurs bons vœux.»

Une bague au doigt

Après le grand match qui a vu la victoire des Chiefs de Kansas City, le couple a été aperçu à Las Vegas, et Usher photographié portant une bague en or à l'annulaire gauche. «Quand vous trouvez un excellent partenaire, bien sûr, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir partager la vie avec quelqu'un qui veut la partager avec vous et qui aime qui vous êtes», avait-il récemment déclaré selon les propos relayés par People. «Nous nous sommes évidemment engagés à vivre ensemble à cause de nos enfants», avait-il poursuivi, avant de déclarer : «Ce ne serait pas étrange que nous nous mariions». C’est donc désormais chose faite.

Usher et sa compagne ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille prénommée Sovereign Bo, en 2020, puis un fils, Sire Castrello, en 2021. Usher partage également deux fils, Usher V et Naviyd Ely, avec son ex-femme, Tameka Foster.