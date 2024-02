Bob Marley : qui sont ses 11 enfants ?

Si la légende voudrait qu’il soit le géniteur de dizaines d’enfants, Bob Marley, qui fait l’objet d’un biopic ce mercredi au cinéma, en a reconnu onze officiellement. Qui sont-ils ?

S’il reste l’icône incontestable du reggae, Bob Marley, dont la vie est portée à l’écran ce mercredi dans «One Love», était aussi à la tête d’une grande, très grande famille. Celui qui est mort en 1981 à seulement 36 ans d’un cancer, était en effet le père de onze enfants, nés de sept mères différentes.

Marié en 1966 à la musicienne Alpharita Constantia Anderson, connue sous le prénom Rita, Bob Marley a adopté la fille de cette dernière, Sharon, née deux ans auparavant. Le couple aura ensuite quatre enfants : Cedella en 1967, David, surnommé «Ziggy», en 1968, Stephen en 1972 et Stephanie en 1974.

Le célèbre chanteur était aussi connu pour ses infidélités, de nombreuses relations extraconjugales et la naissance d’enfants illégitimes. A commencer par Robert, dit «Robbie», qui est venu au monde le 16 mai 1972 et dont la mère est Pat Williams, et Rohan née trois jours plus tard, la même année. Celui-ci est le fruit des amours entre Bob Marley et Janet Hunt.

Le milieu artistique comme destinée

En 1973, le reggaeman a rencontré une autre femme, prénommée elle aussi Janet, lors d’une session d’enregistrement à Londres. De cette liaison est née une petite fille prénommée Karen. Avec Lucy Pounder, une autre de ses conquêtes, il a eu Julian en 1975. Puis Ky-Mani en 1976 avec la championne de ping-pong Anita Belnavis, et Damian en 1978 avec Cindy Breakspeare, artiste canadienne et ancienne Miss Monde.

Les descendants de l’interprète de «No woman, no cry» ont pour la plupart évolué dans le domaine musical ou artistique. Ziggy Marley a en effet réussi à se faire un prénom grâce au tube «Tumblin'Down», sorti en 1986, qui s’est hissé au sommet des charts américains. Damian a, quant à lui, collaboré avec le rappeur Nas pour l’album «Distant Relatives» en 2010. Stephen est lui aussi chanteur, musicien et producteur qui s’est fait remarquer par des Grammy Awards.

Enfin, Cedella, qui a été membre du groupe Ziggy Marley and the Melody Makers avec ses frères et sa sœur, s’est enfin illustrée en tant que styliste. Elle a notamment dessiné les tenues des athlètes jamaïcains pour les Jeux Olympiques de Londres, en 2012.