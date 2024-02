Dune 2 : Zendaya fait sensation à l’avant-première du film à Londres dans une combinaison robotique signée Thierry Mugler

L’actrice Zendaya a enflammé les réseaux sociaux jeudi soir à l’avant-première du film «Dune : Deuxième partie» à Londres, avec une tenue vintage robotique. Un modèle haute couture iconique de la maison Thierry Mugler.

Après la fashion-week parisienne du mois de janvier, Zendaya a une nouvelle fois confirmé son statut d’icône de mode ce jeudi soir à l’avant-première du film «Dune : Deuxième partie» à Londres. L’actrice est apparue sur le tapis rouge dans une tenue sortie des archives de la maison Thierry Mugler qui a enflammé les réseaux sociaux.

Dans cette combinaison robotique en métal et plexiglas, tirée de la collection haute couture automne-hiver 1995-1996, dévoilant subtilement certaines parties de son corps, Zendaya a fait sensation. Une nouvelle apparition très remarquée pour l’héroïne de la série «Euphoria», qui a ainsi rendu hommage au couturier français décédé en 2022.

Zendaya dans la tenue robotique de Thierry Mugler de 1995. pic.twitter.com/EkJIiuLJuu — The Fashion Talk (@FashionTalkFR) February 15, 2024

Thierry Mugler s’était beaucoup inspiré de la science-fiction, des super-héros, ainsi que du design et de l’industrie automobile pour créer des silhouettes mi-femme mi-cyborg dans les années 1990. La tenue portée par Zendaya ce jeudi est justement l'une des pièces maîtresses du créateur strasbourgeois.

L’actrice de 27 ans, en pleine promotion du nouvel opus de Denis Villeneuve aux côtés de Timothée Chalamet et Austin Butler, a par ailleurs été annoncée ce jeudi comme future co-présidente de l’édition 2024 du Met Gala de New York, l'un des événements mode les plus importants de l'année, certifiant une fois de plus la place de Zendaya dans la fashion-sphère.