François Civil : le comédien est-il en couple avec Adèle Exarchopoulos ?

Selon une information du magazine Voici publié ce vendredi 16 février, François Civil et Adèle Exarchopoulos se seraient rapprochés sur le tournage du prochain film de Gilles Lellouche, «L’amour ouf». Jusqu'à former désormais un couple ?

Un duo étincelant. Amis depuis leur rencontre sur le tournage de «Bac Nord» en 2020, François Civil et Adèle Exarchopoulos se seraient rapprochés sur le plateau du prochain film de Gilles Lellouche, «L’amour ouf», dont la sortie est prévue pour le 16 octobre prochain au cinéma, et formeraient aujourd’hui un couple, selon le magazine Voici, en kiosque ce vendredi 16 février.

Dans cette adaptation du livre éponyme de l’auteur irlandais Neville Thompson, le comédien de 34 ans et sa consœur de 30 ans incarnent un homme et une femme d’origines sociales très différentes qui s’aiment depuis l’adolescence. Une histoire d’amour vouée à l’échec, mais que rien ne semble en mesure d’interrompre. Selon des sources citées par Voici, le fait d’avoir incarné un couple s’aimant envers et contre tout pendant les 18 mois de tournage aurait fini par faire évoluer leurs sentiments l’un pour l’autre.

François Civil a toujours été discret sur sa vie sentimentale, n’évoquant ouvertement une relation qu'en 2019 lors d'une interview avec le site Cosmopolitan, dans laquelle il mentionnait une «copine» qualifiée d’«hyper intelligente, vive, extrêmement douée, touchée par la grâce». Adèle Exarchopoulos a été en couple avec le rappeur Doums, avec lequel elle a eu un garçon prénommé Ismaël. Ils se sont séparés en 2017.