Le prince Harry dévale une piste de glace à près de 100 km/h au Canada

En visite au Canada, à Whistler et Vancouver, pour trois jours à un an des Invictus Games, le prince Harry a profité de l’occasion pour s’essayer au skeleton. Un sport de glisse où l'on dévale une piste de glace la tête la première à vive allure.

Une mise à l’épreuve. Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, passent actuellement trois jours au Canada, dans les villes de Whistler et Vancouver plus précisément, où se dérouleront les Invictus Games 2025. Ce sera la première fois que les jeux internationaux pour soldats et vétérans de guerre blessés, fondés par le prince Harry en 2020, proposeront des épreuves d’hiver. Le duc de Sussex en a profité pour s’essayer à quelques épreuves, dont celle du skeleton, qui consiste à s’élancer sur une piste glacée à plat ventre sur un engin, la tête la première, à vive allure.

Skeleton at the Whistler Sliding Centre is going to be epic at the #InvictusGames Vancouver Whistler 2025





Today, our Patron, Prince Harry, The Duke of Sussex alongside participants from the One Year To Go Winter Training camp got to experience how exhilarating skeleton can be.… pic.twitter.com/CL6j90Y2W7

— Invictus Games Foundation + (@WeAreInvictus) February 15, 2024