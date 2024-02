Taylor Swift fait don de 100.000 dollars à la famille de la femme tuée lors de la fusillade à Kansas City

Taylor Swift a, ce vendredi, fait don de 100.000 dollars à la famille de Lisa Lopez-Galvan, la femme qui a été tuée plus tôt cette semaine, lors de la fusillade survenue pendant le défilé de la victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl.

Un beau geste. Alors que la parade du Super Bowl célébrant la victoire des Chiefs a été endeuillée mercredi à Kansas City par des tirs qui ont fait au moins un mort et 22 blessés, Taylor Swift a fait don de 100.000 dollars à la famille de Lisa Lopez-Galvan, décédée lors de la fusillade.

La chanteuse a fait ce don via une page GoFundMe créée ce jeudi par la famille de la défunte, dans le but de récolter 75.000 $. Taylor Swift a rapidement fait dépasser l’objectif total avec deux dons distincts de 50.000 $. «Je vous envoie mes plus sincères condoléances à la suite de votre perte dévastatrice», a écrit la star sur la page à côté de son double don. «Avec amour, Taylor Swift.»

La musicienne n’en est pas à son premier don, et elle est même depuis longtemps réputée pour sa générosité. Devenue milliardaire en 2023, celle qui est désormais l’une des femmes les plus riches et puissantes au monde soutient diverses causes, et fait régulièrement des dons à des œuvres caritatives telles que des banques alimentaires, ainsi qu'à diverses personnes en difficulté. En août 2016, Taylor Swift avait notamment promis 1 million de dollars pour l'aide aux victimes des inondations en Louisiane.

En avril 2018, elle avait été remerciée par RAINN pour son don pendant le Mois de sensibilisation aux agressions sexuelles; en mars 2020, elle avait fait un don d'1 million de dollars aux efforts de secours suite à la tornade de Nashville, et en mars 2021, ce sont 50.000 dollars qui avaient été versés à une mère de cinq enfants, dont le mari est décédé du Covid-19. En 2023 elle aurait octroyé des primes considérables aux techniciens travaillant sur sa tournée Eras Tour, dont 100.000 $ à ses chauffeurs de camion.

Une tragédie au cœur de la fête

Lisa Lopez-Galvan est décédé mercredi lors d'une fusillade de masse pendant le défilé de la victoire des Chiefs au Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain. Son fils, Marc Lopez-Galvan, faisait partie des autres victimes, mais il est depuis sorti de l'hôpital. «Lisa célébrait le défilé de la victoire des Chiefs au Super Bowl lorsqu'elle a été tuée de manière insensée. Elle laisse dans le deuil deux enfants et son mari depuis 22 ans. Elle était une mère, une épouse, une fille, une sœur, une tante, une cousine et une amie extraordinaire pour tant de personnes. Nous vous demandons de continuer à garder sa famille dans vos prières alors que nous pleurons la perte de sa vie. Ce fonds contribuera à fournir un soutien financier vital à sa famille alors qu'elle fait face à cette tragédie impensable», a écrit sa famille sur GoFundMe.

Dans un communiqué, les Kansas City Chiefs se sont dit «attristés» et ont condamné un «acte de violence insensé», précisant que tous leurs joueurs, entraîneurs et membres du personnel, ainsi que leurs familles étaient en sécurité.

Travis Kelce, joueur star de l’équipe et compagnon de la star planétaire Taylor Swift, a dit avoir «le cœur brisé par la tragédie». Présente à la plupart des matchs des Chiefs cette saison, Taylor Swift est devenue une fan éminente de l’équipe. A noter que la chanteuse, qui sera ce vendredi en concert à Melbourne en Australie, n'était pas présente pour la parade.

Lors d'une conférence de presse en début de semaine, la chef de la police de Kansas City, Stacey Graves, a confirmé que trois personnes, dont deux mineurs, avaient été arrêtées à la suite de la fusillade. L'une de ces personnes a été relâchée par la suite, mais deux adolescents sont toujours en détention. «Il semble qu'il s'agisse d'un différend entre plusieurs personnes qui s'est terminé par des coups de feu», a déclaré Stacey Graves, selon les propos relayés par Reuters.