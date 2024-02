Eminem : le célèbre rappeur va sortir un documentaire sur ses fans

Très discret ces dernières années, Eminem est de retour pour un nouveau projet. Le mythique rappeur va co-produire un documentaire intitulé «Stans», qui évoque sa relation avec ses admirateurs les plus extrêmes.

Il ne travaille pas sur un nouvel album, mais Eminem va prendre part à un nouveau projet. Le célèbre rappeur américain s'apprête à co-produire «Stans», un documentaire retraçant sa carrière et sa relation avec ses fans les plus «hardcore».

Après un triomphe dans le rap, Eminem s'attaque désormais au monde du cinéma, avec un projet de documentaire inédit, décrit comme une étude des relations entre les stars et leurs fans. Très discret ces dernières années, le rappeur n'a pas tiré un trait sur sa carrière avec la création de «Stans». Un terme qui désigne les fans les plus extrêmes des artistes, et qui a vu le jour suite à l'apparition du célèbre clip «Stan» d'Eminem en 2000, un titre culte qui retrace l'histoire d'un admirateur qui écrivait des lettres à son idole.

Qui d'autre qu'Eminem pour réaliser un documentaire à ce sujet ? La légende du rap américain possède de nombreux admirateurs et admiratrices, comme en témoigne son baiser échangé avec une fan en plein concert en 1999.

En 1999, une fan a crié “Je t’aime” à Eminem sur scène. Il lui a dit “Je t’aime aussi” avant de se rapprocher d’elle et la prendre dans ses bras.





Elle l’a embrassé soudainement et la scène, photographiée, a donné un cliché culte du rappeur pic.twitter.com/N6wfQTqj1o — Interlude (@interludefrance) April 16, 2022

vers un point de vue inversé

Pour le manager du musicien de 51 ans Paul Roserberg, ce documentaire est une occasion de «tourner la caméra et d'interroger le public sur le fait d'être fan - et dans certains cas fanatique». Il est très probable de voir quelques admirateurs du rappeur intervenir dans le projet pour expliquer leur ressenti sur ce fanatisme.

Selon le journal américain Variety, le film sera réalisé par le cinéaste Steven Leckart, et il s'agira d'un «voyage personnel révélateur, audacieux et désarmant dans le monde des superfans, raconté à travers le prisme de l'un des artistes les plus emblématiques et durables au monde, Eminem, ainsi que les fans qui l'adorent».

Aucune date de sortie n'a pour l'instant été dévoilée, mais toujours selon Variety, Stans devrait sortir courant 2024.