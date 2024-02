Rihanna : son compagnon ASAP Rocky confirme que la chanteuse prépare son neuvième album

De passage à Paris, le rappeur ASAP Rocky a affirmé que sa compagne Rihanna travaillait sur son neuvième album, et ce, huit ans après la sortie de son dernier opus, «ANTI».

Une bonne nouvelle pour de nombreux fans. Alors qu'il était de passage à Paris, pour célébrer la Saint-Valentin avec sa compagne Rihanna, le rappeur ASAP Rocky a annoncé que la chanteuse travaillait bien actuellement sur son neuvième album studio, huit ans après la sortie de son dernier opus «ANTI», en 2016.

OH WORD? | ASAP Rocky tells fans Rihanna’s working on her new album. pic.twitter.com/hDSqCADjpx — KenBarbie™ (@itsKenBarbie) February 17, 2024

«Elle y travaille», a déclaré l’artiste, sourire aux lèvres, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce samedi 17 février, en réponse à un fan qui lui demandait des nouvelles du prochain album de la mère de leurs deux enfants.

Plus tôt cette même semaine, la créatrice de la marque de cosmétique «Fenty Beauty» a été aperçue quittant un studio d’enregistrement à Paris avec son équipe. Cependant, aucune annonce officielle n’a été faite, et la superstar est toujours restée vague face à la sollicitation de ses fans.

«Je ne peux pas tout dire»

Lors d'un entretien sur le tapis rouge avec le média Highsnobiety en décembre dernier, une journaliste avait demandé à Rihanna si elle prévoyait de sortir de la musique en 2024. La chanteuse avait répondu en plaisantant : «Je ne peux pas tout révéler, ma fille. Il faudrait une boule de cristal».

Huit ans se sont écoulés depuis la sortie de l'album «Anti», en 2016, qui a été nommé aux Grammy Awards, et qui comprenait des succès comme «Work» en collaboration avec Drake, «Love On The Brain», ou encore «Kiss It Better».

Le dernier projet musical de «Riri» remonte à 2022, avec la chanson «Life Me Up», pour la bande-son de «Black Panther : Wakanda Forever». Un titre qu’elle a notamment interprété lors de la cérémonie des Oscars 2023.