Kanye West : l’improbable accessoire porté par le rappeur lors du match entre l’Inter Milan et l’Atlético Madrid

Présent à San Siro (Italie) pour la rencontre entre l’Inter Milan et l’Atlético Madrid, ce mardi 20 février, Kanye West a une nouvelle fois fait parler de lui en raison d’un accessoire surprenant : une cagoule intégrale noire.

Pour la discrétion, c'est raté. Lors d’un match entre l’Inter Milan et l’Atlético Madrid, ce mardi 20 février, à San Siro (Italie), le rappeur Kanye West est apparu vêtu d’une cagoule intégrale noire, en compagnie de son épouse Bianca Censori.

De passage à Bologne le samedi 24 février pour un concert, celui qui est connu sous le nom de «Ye» a assisté au match aller des huitièmes de finale, portant une cagoule noire intégrale sur la tête, un accessoire qu'il arbore désormais régulièrement.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont à nouveau raillé l'artiste controversé en se demandant comment il pourrait regarder le match en ayant les yeux couverts.

Nah bro, Kanye West is in his own world pic.twitter.com/QzRbSUUDPc — Beno SarkCess (@BenopaOnyx1) February 20, 2024

Kanye West seems to be enjoying the game. pic.twitter.com/MwB6jpjPEu — Paddy Power (@paddypower) February 20, 2024

Sur X (anciennement Twitter), un internaute a déclaré : «Non frérot, Kanye West est dans son propre monde», tandis q’un autre a ironisé : «Kanye West semble apprécier le jeu».

LE RAPPEUR EN CONCERT À PARIS

Actuellement en pleine promotion de son dernier album «Vultures 1» en collaboration avec le chanteur Ty Dolla Sign, l'artiste était également accompagné des rappeurs américains Playboi Carti et Rich The Kid. Ces derniers ont respectivement participé aux titres «Carnival» et «Stars».

L'interprète de «Donda» a annoncé plusieurs dates de concerts, dont une à Paris le 25 février prochain.