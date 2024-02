Machine Gun Kelly : le nouveau tatouage du compagnon de Megan Fox a nécessité 44 aiguilles

Le conjoint de Megan Fox, le chanteur et acteur Machine Gun Machine, a dévoilé son nouveau tatouage, effectué avec 44 aiguilles le mardi 20 février, sur les réseaux sociaux.

Une œuvre d'art. Le chanteur Machine Gun Kelly a révélé son dernier tatouage, qui a nécessité l’usage de 44 aiguilles, ce mardi 20 février, sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, le musicien a partagé une photo de son imposant nouveau tatouage : de l’encre noire opaque recouvrant partiellement ses bras et sa poitrine. Cette dernière œuvre d'art prend la forme d'une croix sur son torse et différents motifs sur ses bras, laissant à peine entrevoir les anciens tatouages.

Machine Gun Kelly shows off his new tattoos pic.twitter.com/QHv9woKhEQ

— SAY CHEESE!(@SaycheeseDGTL) February 20, 2024