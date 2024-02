Matthew Perry : les ventes des mémoires de l’acteur ont doublé depuis sa mort

Depuis son décès le 28 octobre dernier, les ventes des mémoires de Matthew Perry, intitulées «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» («Friends, mes amours et cette chose terrible» en français), ont doublé.

La mort fait vendre. Les ventes des mémoires de l’acteur Matthew Perry, intitulées «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» ont doublé depuis sa disparition le 28 octobre dernier, selon les informations du média américain People. Le comédien était notamment connu pour son rôle dans la série à succès «Friends».

Après l’annonce de son décès, l’ouvrage paru en 2022 s’est hissé en tête du classement des best-sellers sur Amazon. Selon People, les ventes ont progressé pour atteindre 2,5 millions d'exemplaires vendus jusqu'à maintenant. En France, le livre est en sixième place des ventes des «biographies d'acteurs et d'artistes».

Dans ses mémoires, la célébrité parle des moments clés de sa vie : ses histoires d'amour, sa relation avec les acteurs de «Friends», sa carrière, et en particulier sa bataille contre la toxicomanie et l'alcoolisme. «Je voulais le partager au moment où j’étais à l'abri de retomber encore dans le côté obscur. J'étais presque certain que cela aiderait les gens», avait-il confié à People à la sortie de l’œuvre.

Il a échappé à la mort à 49 ans

Matthew Perry avait révélé avoir frôlé la mort à 49 ans en raison de l'aggravation de sa toxicomanie. Il avait passé deux semaines dans le coma, suivi d'une hospitalisation de cinq mois et d'un an à vivre avec un sac de colostomie, suite à l'explosion de son côlon due à une surconsommation d'opioïdes, selon ses déclarations.

Tragiquement disparu à l’âge de 54 ans, son décès avait bouleversé la planète entière lorsqu'il avait été retrouvé inconscient dans sa baignoire à son domicile de Los Angeles, après une prise de kétamine.