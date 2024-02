Mylène Farmer annonce la sortie imminente d'un nouveau single en collaboration avec DJ Feder

Mylène Farmer annonce son retour imminent en chanson avec un nouveau single surprise, en collaboration avec DJ Feder. Quelques secondes du morceau ont déjà été dévoilées.

Surprise pour les fans de Mylène Farmer ! La chanteuse française est de retour vendredi 23 février avec un nouveau titre en collaboration avec DJ Feder. C'est l'agence Hashtag NP, qui gère la communication de la star, qui l'a annoncé mercredi soir sur les réseaux sociaux.

En tendant bien l'oreille, on perçoit sur cet extrait de 16 secondes la mélodie de «Désanchantée», bien que le titre de ce nouveau morceau, derrière les arrangements électro, ne soit pour l'instant pas encore connu. Il ne s'agit pas de la première collaboration entre Mylène Farmer et Feder, puisque le DJ français avait déja travaillé avec la chanteuse sur son album «Désobéissance», sorti en 2018.

trois dates au stade de france en 2024

L'année 2024 sera (encore) rythmée par la plus célèbre des chanteuses francophones. Après avoir annulé ses concerts prévus à Paris à cause des émeutes de juin dernier, elle a annoncé se produire les 27 et 28 septembre 2024, avant d'ajouter une troisième date le 1er octobre pour le plus grand plaisir de ses fans. D'ici là, les Français auront eu le temps de découvrir la nouvelle musique de la chanteuse.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur court sur un possible nouvel album de remixes, reprenant les titres les plus populaires de Mylène Farmer. Réponse prochainement...