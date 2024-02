Romeo Beckham et sa petite amie annoncent leur rupture après cinq ans de relation

Après cinq ans d'amour, Romeo Beckham et sa petite amie, la mannequin Mia Regan, ont annoncé avoir rompu et rester en bons termes.

La fin d’une histoire. Le footballeur Romeo Beckham et la mannequin Mia Regan, tous deux âgés de 21 ans, ont annoncé sur les réseaux leur rupture ce week-end, après cinq années passées en couple. Une décision prise d'un commun accord.

Dans deux publications respectivement partagées dans une story Instagram, l’ex-couple a officialisé la fin de leur union, assurant rester profondément amis et très attachés l'un à l'autre. «Mooch et moi prenons des chemins séparés après cinq ans d’amour», a ainsi posté le second fils de Victoria et David Beckham. «Nous avons toujours beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et restons profondément amis pour toujours», a-t-il précisé, partageant une photographie les mettant en scène se tirant la langue.

Sur la même longueur d’onde

De son côté, la mannequin britannique a, elle aussi, pris la plume pour annoncer la nouvelle. «Nous avons grandi ensemble depuis nos 16 ans ! En mûrissant, l’amour prend différentes formes et chemins», a noté la jeune femme.

«Nous ne sommes plus en couple mais nous continuons de partager beaucoup, beaucoup d’amour l’un pour l’autre», a-t-elle poursuivi, sur la même longueur d’onde que son ex-compagnon. Romeo Beckham et Mia Regan étaient ensemble depuis mai 2019.